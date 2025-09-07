الإعلامية رنيم بو خزام: الموريكس دور يعكس أجمل صورة عن لبنان

عبّرت الإعلامية رنيم بو خزام عن شغفها المزدوج بالسياسة والأخبار من جهة، وبأجواء الحفلات الفنية من جهة أخرى، مؤكدة أنها تجد في المهرجانات مثل الموريكس دور مساحة من التسلية والفرح ولا ترغب في الاختيار بين العالمين.

وفي حديثها عن تقديمها الليلة الفضية (Silver Night) ضمن اليوبيل الفضي للمهرجان، قالت: "حين طلب مني المنتج رالف معتوق تقديم الأمسية لم أتردد لحظة، فالموريكس دور يعكس صورة رائعة عن لبنان، مليئة بالرقي والجمال، ولم أستطع أن أقول لا."

كما أشارت بو خزام إلى المواقف المختلفة التي تواجهها خلال تقديمها نشرة الأخبار المسائية، موضحة أنها أحيانًا تشعر برغبة في الضحك بسبب بعض المواقف، وأحيانًا أخرى يغلب عليها الحزن عند عرض تقارير مؤثرة.