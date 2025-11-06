بعد 30 عاماً من الفراق... امرأة أردنية تبحث عن والدتها اللبنانية فهل ستتمكن من العثور عليها؟

في حلقةٍ مؤثرة من برنامج "أحمر بالخط العريض" بموسمه الجديد مع الإعلامي مالك مكتبي، روت سيدة أردنية تُدعى ريما قصّتها المؤلمة في رحلة البحث عن والدتها اللبنانية التي تخلّت عنها منذ طفولتها وعادت إلى لبنان قبل أكثر من ثلاثين عاماً.

وأوضحت ريما أنّ والديها انفصلا عام 1992، وعادت والدتها حينها إلى لبنان وانقطع التواصل معها تمامًا منذ ذلك الحين. وبعد وفاة شقيقها قبل سنوات، تمكّنت العائلة من التواصل معها مؤقتًا خلال إجراءات تقسيم الميراث، قبل أن تختفي مجددًا تاركة وراءها أسئلة بلا أجوبة.

ريما كشفت أنها حاولت مرارًا العثور على والدتها ليلى علي حسن علي (مواليد 1968 )، حتى أنها تواصلت مع مختار الأشرفية سابقًا دون نتيجة.

وفي تطور جديد داخل الحلقة، أجرى الإعلامي مالك مكتبي اتصالًا مباشرًا مع مختار منطقة الريحان في الجنوب، الذي كشف أن السيدة ليلى أُضيفت إلى سجلها شهرة جديدة هي "مزرعاني"، وأنها مختفية منذ سنوات، إلا أنّ شقيقتها وابن عمها لا يزالان يعيشان في البلدة نفسها، وقد زوّد البرنامج بأرقام تواصلهما.

فهل ستنجح ريما أخيرًا في لقاء والدتها وجهًا لوجه بعد عقود من الغياب؟

