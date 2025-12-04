بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)

خصّص الإعلامي مالك مكتبي حلقة هذا الأسبوع من برنامج "أحمر بالخط العريض" لموضوع المظهر الخارجي لدى المرأة، في نقاش امتدّ بين عالم عمليات التجميل وتجارب النساء مع الوزن الزائد، وما يرافقها من تحديات اجتماعية ونفسية.

افتُتحت الحلقة بتجربة "سونا" حول علاقتها بعمليات التجميل، قبل الانتقال إلى نقاش حول دور التجميل في حياة المرأة والرجل وكيف يختلف تأثيره بينهما. كما تناول البرنامج نظرة بعض الرجال للمرأة عند اكتسابها الوزن، وما إذا كانت الصورة النمطية ما زالت تفرض نفسها على العلاقات.

وتطرّقت الحلقة أيضًا إلى ثقة المرأة بنفسها وتصالحها مع وزنها، حيث شهدت مداخلات مؤثرة من نساء خضن تجارب صعبة وتجاوزنها بقوة. وفي القسم الأخير، ناقش مكتبي علاقة الوزن وشكل الجسد بحدوث الطلاق، مستعرضًا آراء وتجارب كشفت مدى تأثير المظهر الخارجي في بعض الزيجات.

