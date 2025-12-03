بحثٌ بين مستشار رئيس الجمهورية وبري: هذه نتائج زيارة البابا والمستجدات السياسية الامنية

زار مستشار رئيس الجمهورية العميد اندره رحال رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.وبحثا في نتائج زيارة البابا الى لبنان والاوضاع السياسية والامنية خصوصا مع خطوة تعيين لبنان "مفاوضًا " مدنيا واجتماع "الميكانيزم" في الناقورة.