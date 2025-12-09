شمس الكويتية في حديث جريء ضمن "المسار": لا أشبه بيئتي الخليجية... ولم أفكر يوما في ارتداء الحجاب

حلّت الفنانة شمس الكويتية ضيفةً على الإعلامي رودولف هلال في حلقة جديدة من برنامج "المسار"، حيث أدلت بمجموعة من التصريحات الجريئة حول مسيرتها وشخصيتها وعلاقتها ببيئتها.

وأكدت شمس في حديثها أنها صاحبة أعلى نسبة مشاهدة في الوطن العربي، مشيرة إلى أن النجاح لم يكن سهلاً، وأن محيطها لم يقدم لها الدعم في البداية. وقالت: "بيئتي لم تدعمني… وقفت ضدي. العادات والتقاليد كانت أقوى من الدين، وعندما نجحت فقط بدأ الدعم يظهر".

وأضافت أنها لا ترى نفسها مطابقة للبيئة الخليجية التقليدية: "لا أشبه بيئتي العربية الخليجية. أنا اخترعت هويتي الخاصة، ومارست الحرية مع نفسي، ولم أضع نفسي في قالب جاهز".

وتحدثت شمس بصراحة عن المال في حياتها، معترفة بأنها أساءت استخدامه في فترة معينة: "في مرحلة ما، كان المال نقمة. استخدمته بطريقة خاطئة... كنت جاهلة وظننت أن المال هو السلطة".

كما كشفت عن رغبتها في تأسيس مجمع تجاري ضخم على غرار "هارودز" في لندن إنما في مدينة نيويورك، معتبرة أن هذا المشروع أحد أحلامها المستقبلية.

وفي سياق حديثها عن الحجاب، قالت شمس إنها لم تفكّر يوماً في ارتدائه ولم تشعر بأنه جزء منها: "لم أفكر يومًا في ارتداء الحجاب. لم أتأثر بمحيطي، مع أن والدتي وأخواتي وبنات أخواتي محجبات… لكنني لم أرَ نفسي هكذا، ولا أرى نفسي كذلك في هذا العمر".