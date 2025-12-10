شمس الكويتية تصف علاقتها بأمّها متأثرة... وهذا ما قالته عن الحب والمسيح

واصلت الفنانة شمس الكويتية كشف جوانب شخصية من حياتها خلال لقائها مع رودولف هلال في برنامج "المسار"، وهذه المرة فتحت قلبها للحديث عن الحب والعلاقات وعلاقتها العميقة بوالدتها.



وقالت شمس إنّها بحاجة للحب في حياتها و"مفهوم الحب بالنسبة لي هو الغفران، كما وصفه المسيح وأعرف أنني أحب عندما أغفر، حتى لو لم يرتكب الشخص خطأ".



وأضافت أنها أحبت مرة واحدة فقط في حياتها، أما باقي العلاقات فكانت مجرد تجارب. وكشفت أنها انفصلت عام 2017 عن زوجها السابق لكنها لا تزال تحمل له مشاعر تقدير: "أحب زوجي السابق وهذا الحب لن يتغير، وهو أيضاً… لكن الفروقات بيننا كانت أكبر من قدرتنا على الاستمرار. أنا تغيّرت، ولم أعد المرأة التي كنتها معه".



وتحدّثت شمس بجرأة عن معاييرها في العلاقات المستقبلية، مؤكدة أن اختلاف الدين ليس مشكلة بالنسبة لها، وأن فارق العمر مقبول إذا كان بين 10 سنوات أصغر أو حتى 20 سنة أكبر: "الرجل الأكبر بـ20 سنة قد يذكّرني بالسند الذي فقدته… أبي".



وخلال الحديث، لم تستطع شمس حبس دموعها حين تطرقت إلى والدتها، التي وصفتها بأنها "نقطة ضعفها" وسبب سعيها الدائم في الحياة.



وقالت بتأثر: "لن أوفي لأمي قلقها… ولا يوجد شيء أغلى عندي منها. أعتذر لأنها بكت بسببي في مراهقتي… كنت متمردة في لبسي وطريقة تفكيري ودراستي، وهي كانت ملتزمة جدًا. لن أرى أمًا بمثل هذا المثال".