الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

شمس الكويتية تصف علاقتها بأمّها متأثرة... وهذا ما قالته عن الحب والمسيح

اخبار البرامج
2025-12-10 | 01:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
شمس الكويتية تصف علاقتها بأمّها متأثرة... وهذا ما قالته عن الحب والمسيح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
شمس الكويتية تصف علاقتها بأمّها متأثرة... وهذا ما قالته عن الحب والمسيح

واصلت الفنانة شمس الكويتية كشف جوانب شخصية من حياتها خلال لقائها مع رودولف هلال في برنامج "المسار"، وهذه المرة فتحت قلبها للحديث عن الحب والعلاقات وعلاقتها العميقة بوالدتها.

وقالت شمس إنّها بحاجة للحب في حياتها و"مفهوم الحب بالنسبة لي هو الغفران، كما وصفه المسيح وأعرف أنني أحب عندما أغفر، حتى لو لم يرتكب الشخص خطأ".

وأضافت أنها أحبت مرة واحدة فقط في حياتها، أما باقي العلاقات فكانت مجرد تجارب. وكشفت أنها انفصلت عام 2017 عن زوجها السابق لكنها لا تزال تحمل له مشاعر تقدير: "أحب زوجي السابق وهذا الحب لن يتغير، وهو أيضاً… لكن الفروقات بيننا كانت أكبر من قدرتنا على الاستمرار. أنا تغيّرت، ولم أعد المرأة التي كنتها معه".

وتحدّثت شمس بجرأة عن معاييرها في العلاقات المستقبلية، مؤكدة أن اختلاف الدين ليس مشكلة بالنسبة لها، وأن فارق العمر مقبول إذا كان بين 10 سنوات أصغر أو حتى 20 سنة أكبر: "الرجل الأكبر بـ20 سنة قد يذكّرني بالسند الذي فقدته… أبي".

وخلال الحديث، لم تستطع شمس حبس دموعها حين تطرقت إلى والدتها، التي وصفتها بأنها "نقطة ضعفها" وسبب سعيها الدائم في الحياة.

وقالت بتأثر: "لن أوفي لأمي قلقها… ولا يوجد شيء أغلى عندي منها. أعتذر لأنها بكت بسببي في مراهقتي… كنت متمردة في لبسي وطريقة تفكيري ودراستي، وهي كانت ملتزمة جدًا. لن أرى أمًا بمثل هذا المثال".

آخر الأخبار

اخبار البرامج

الكويتية

علاقتها

بأمّها

متأثرة...

قالته

والمسيح

شمس الكويتية في حديث جريء ضمن "المسار": لا أشبه بيئتي الخليجية... ولم أفكر يوما في ارتداء الحجاب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-11-19

مصادر في "الاشتراكي" لـ"الأنباء" الكويتية: الدعم الذي يقدمه جنبلاط للعهد ليس جديدا... وهذا ما قالته عن العلاقة مع بري

LBCI
فنّ
2025-11-03

جينيفر أنيستون تُعلن رسميًا علاقتها بصديقها "خبير الحب" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-09

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
فنّ
2025-09-17

إيد شيران يكشف لمحة نادرة جدًا عن حياته الزوجية... وهذا ما قاله عن "الصراع الحقيقي" في علاقته مع زوجته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:24

شمس الكويتية في حديث جريء ضمن "المسار": لا أشبه بيئتي الخليجية... ولم أفكر يوما في ارتداء الحجاب

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-04

بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

بحثٌ بين مستشار رئيس الجمهورية وبري: هذه نتائج زيارة البابا والمستجدات السياسية الامنية

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-02

بين الجرأة والصراحة... باميلا الكيك تكشف للمرة الأولى: "أعاني من طرف توحد ومن الديسليكسيا" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:44

إيران تنتقد تخصيص مباراتها مع مصر في مونديال 2026 لدعم مجتمع المثليين

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-08

الاتحاد الأوروبي يدين الغارات الإسرائيلية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:13

تدابير سير خلال تنفيذ أعمال تمديد قساطل مياه في محلة برج أبي حيدر – سليم سلام

LBCI
اسرار
23:38

أسرار الصحف 10-12-2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:05

سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد

LBCI
أخبار دولية
13:18

على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:15

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
أمن وقضاء
07:17

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
أخبار لبنان
12:50

لودريان من معراب: Quand je parle je parle

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة

LBCI
حال الطقس
03:46

الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
10:58

افتتاح مشبّه الملاحة في قاعدة جونية البحرية... والسفير الألماني يشدّد على أهمية التعاون مع الجيش ودعمه

LBCI
خبر عاجل
11:03

معلومات الـLBCI: الوفد القضائيّ الذي سيتوجه إلى سوريا صباح غد للبحث في ملف الموقوفين يضم مندوب نائب رئيس الحكومة طارق متري ومندوب الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والقاضي رجا أبي نادر وستعقد لقاءات في وزارة العدل السورية حسب جدول الأعمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More