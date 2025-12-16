الأخبار
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!

2025-12-16
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!

استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من "المسار" الفنانة ليلى غفران عبر الـLBCI، حيث تحدثت عن مسيرتها ومواضيع اجتماعية عدة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وفي التفاصيل، كشفت ليلى غفران عن مجموعة من الاعترافات الجريئة في حلقة موجعة تحدثت فيها عن ألم فراق ابنتها هبة التي قُتلت عام 2008 مشيرة إلى الطرق والوسائل التي حاولت فيها مواجهة الفاجعة.

وروت ليلى غفران محاولتها الانتحار لأكثر من مرة بعد مقتل ابنتها قائلة: "حاولت أن أقطع شريان يدي وتناولتُ الحبوب مرات عدة"، مشيرة إلى أن إيمانها جعلها تبتعد عن محاولة الانتحار مجددا.

وشرحت ليلى غفران أنها ابتعدت عن الناس ومحيطها بكامله بعد خسارتها المفجعة ولجأت إلى تناول الكحول في محاولة منها لتخفيف الألم الداخلي، كما أنها قامت بزيارة معالج نفسي لمرة واحدة.

وأشارت ليلى غفران إلى أنها اكتشفت أن الحل يكمن بإرادتها، كاشفة أنها تخطط للعودة إلى الساحة الفنية من أجل روح ابنتها هبة التي كانت داعمة لموهبتها ومسيرتها الفنية المميزة.

وقالت ليلى غفران إن إعدام قاتل ابنتها لا يشفي ألم الاشتياق الذي تشعر به يوميًّا.

وعن الوسط الفني، عبّرت ليلى غفران عن احترامها الشديد للفنانات نانسي عجرم، إليسا، نجوى كرم، هيفاء وهبي ونيكول سابا، كما اعتبرت أن صوتي ناصيف زيتون ورحمة رائعان.

وكشفت ليلى غفران أنها كانت تشعر بالاستياء الشديد بسبب استغلال الفنان محمد رمضان لألمها في أحد أعماله الفنية ورغم اعتذاره إلا أن "بعض الأمور لا يمحوها الزمن".

وبين مجالي الغناء والتمثيل، قالت ليلى غفران "محمد رمضان رائع فنيًّا ولكنني أفضل محمد رمضان الممثل ولا المغني".

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-13

بريجيت ياغي تعود إلى الشاشة بعد غياب في "كل ليلة عيد"... وهذا ما كشفته عن حياتها العائلية والفنية!

LBCI
فنّ
2025-11-02

بعد غياب طويل عن الفن... جيسيكا سيمبسون تحتفل بمرور 8 سنوات على تخلّيها عن الكحول

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-23

القناة 12: إسرائيل حاولت تصفية الطبطبائي مرتين خلال الحرب وهذه هي المرة الثالثة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-23

نتنياهو: حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرتنا خارج الخط الأصفر والتعرض لجنودنا

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-16

سينتيا وردة في حديث عن كواليس التحضيرات لإقامة معرض "OMT Christmas In Action"... هذا ما قالته للـLBCI (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-15

بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-14

دانا ملاعب تطلّ مجددا عبر "كل ليلة عيد": هذه النصائح التي قدمتها للظهور بأفضل صورة خلال موسم الأعياد!

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-14

من تايلاند إلى لبنان... سارة-لينا بو جودة تتحدث عن تجربتها في ملكة جمال الكون عبر "كل ليلة عيد"

LBCI
فنّ
2025-11-13

في جلسة تصوير جريئة... جينيفر أنيستون تتألق بجسد يخطف الأنفاس في عمر الـ56! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
06:52

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-12-04

في تركيا... اكتشافات أثرية توفر معطيات جديدة عن مجتمع العصر الحجري الحديث

LBCI
منوعات
2025-12-11

مؤثرة روسية تثير موجة غضب: وضعت طفلها داخل كيس بلاستيكي وسحبت الهواء "لأجل المتعة" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:22

روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

LBCI
أخبار لبنان
06:52

متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
03:19

بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل

LBCI
أخبار دولية
01:08

ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود

LBCI
أخبار دولية
13:31

إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

القطاع الزراعي محمي من الأعالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم

LBCI
أخبار لبنان
07:27

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
اقتصاد
10:20

معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق

LBCI
خبر عاجل
12:06

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح

LBCI
أمن وقضاء
05:57

مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية

LBCI
خبر عاجل
13:13

الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار

LBCI
خبر عاجل
09:54

غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 17-12-2025

