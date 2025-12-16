الأخبار
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
اخبار البرامج
2025-12-16 | 16:00
"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
استضاف الإعلامي رودولف هلال في هذه الحلقة من "المسار" الفنانة ليلى غفران عبر الـLBCI، حيث تحدثت عن مسيرتها ومواضيع اجتماعية عدة بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.
وفي التفاصيل، كشفت ليلى غفران عن مجموعة من الاعترافات الجريئة في حلقة موجعة تحدثت فيها عن ألم فراق ابنتها هبة التي قُتلت عام 2008 مشيرة إلى الطرق والوسائل التي حاولت فيها مواجهة الفاجعة.
وروت ليلى غفران محاولتها الانتحار لأكثر من مرة بعد مقتل ابنتها قائلة: "حاولت أن أقطع شريان يدي وتناولتُ الحبوب مرات عدة"، مشيرة إلى أن إيمانها جعلها تبتعد عن محاولة الانتحار مجددا.
وشرحت ليلى غفران أنها ابتعدت عن الناس ومحيطها بكامله بعد خسارتها المفجعة ولجأت إلى تناول الكحول في محاولة منها لتخفيف الألم الداخلي، كما أنها قامت بزيارة معالج نفسي لمرة واحدة.
وأشارت ليلى غفران إلى أنها اكتشفت أن الحل يكمن بإرادتها، كاشفة أنها تخطط للعودة إلى الساحة الفنية من أجل روح ابنتها هبة التي كانت داعمة لموهبتها ومسيرتها الفنية المميزة.
وقالت ليلى غفران إن إعدام قاتل ابنتها لا يشفي ألم الاشتياق الذي تشعر به يوميًّا.
وعن الوسط الفني، عبّرت ليلى غفران عن احترامها الشديد للفنانات نانسي عجرم، إليسا، نجوى كرم، هيفاء وهبي ونيكول سابا، كما اعتبرت أن صوتي ناصيف زيتون ورحمة رائعان.
وكشفت ليلى غفران أنها كانت تشعر بالاستياء الشديد بسبب استغلال الفنان محمد رمضان لألمها في أحد أعماله الفنية ورغم اعتذاره إلا أن "بعض الأمور لا يمحوها الزمن".
وبين مجالي الغناء والتمثيل، قالت ليلى غفران "محمد رمضان رائع فنيًّا ولكنني أفضل محمد رمضان الممثل ولا المغني".
