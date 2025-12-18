الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العنف الأسري: عندما يكون الرجل هو الضحية... في "أحمر بالخط العريض"

اخبار البرامج
2025-12-18 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العنف الأسري: عندما يكون الرجل هو الضحية... في &quot;أحمر بالخط العريض&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
العنف الأسري: عندما يكون الرجل هو الضحية... في "أحمر بالخط العريض"

أثارت حلقة جديدة من برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يقدّمه الإعلامي مالك مكتبي نقاشًا واسعًا، بعدما سلّطت الضوء على قضية نادرًا ما تُطرح في المجتمعات اللبنانية والعربية، وهي العنف الأسري الموجّه ضدّ الرجل.

وخلال الحلقة، استضاف مكتبي مجموعة من النساء اعترفن بتعرّض أزواجهن أو شركائهن للعنف على أيديهن، حيث روت كل واحدة تجربتها الشخصية بصراحة لافتة.

وأكّدت الضيفات أن ردّهن على ما وصفنه بسوء المعاملة تمثّل في العنف اللفظي، الضرب، وأحيانًا طرد الزوج من المنزل، معتبرات أن هذه التصرفات جاءت كرد فعل على توترات وخلافات داخل العلاقة الزوجية.

في المقابل، شاركت أيضاً مجموعة من الرجال آرائهم المغايرة، منهم محمد وخطار كضيفين في الحلقة، حيث قدّم محمد وجهة نظر مغايرة، مدافعاً عن حقوق الرجل ورفض تبرير العنف بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الرجولة لا تعني القبول بالإهانة أو التعدّي الجسدي أو النفسي.

أما خطار فقد شارك خطار تجربته الشخصية مع شريكة حياته الّتي لا تعيره أهمية لاحتياجاته مثل الطعام والثياب والأمور المنزلية. 
 

طرحت الحلقة تساؤلات جدّية حول ازدواجية المعايير الاجتماعية، وحدود تبرير العنف داخل الأسرة، وأهمية الاعتراف بأن العنف، أياً كان مصدره أو ضحيته، يبقى سلوكًا مرفوضًا يستدعي المواجهة والمعالجة.

 

آخر الأخبار

اخبار البرامج

عنف

الرجل

أحمر بالخط العريض

مالك مكتبي

LBCI

لبنان

العالم العربي.

"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-11-27

هاربة من العنف الأسري… بديعة تروي قصتها الصادمة في "أحمر بالخط العريض": فهل سيمنحها زوجها حريّتها؟

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-04

بين التجميل والوزن الزائد… "أحمر بالخط العريض" يسلّط الضوء على صورة الجسد لدى المرأة (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-20

لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-10-23

"أنا بطل العالم"... قصص حب ومواهب مُبهرة يُشاركها أطفال مع مالك مكتبي في أحمر بالخط العريض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2025-12-16

"حاولتُ الانتحار مرات عدة ولجأتُ للكحول"... ليلى غفران تعود باعترافات جريئة بعد غياب وهذه رسالتها لمحمد رمضان!

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-16

سينتيا وردة في حديث عن كواليس التحضيرات لإقامة معرض "OMT Christmas In Action"... هذا ما قالته للـLBCI (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-15

بحلقة مليئة بالضحك وأجواء التحدي... "كل ليلة عيد" يشوّق المشاهدين لما ينتظرهم في الفوروم دو بيروت! (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
2025-12-14

دانا ملاعب تطلّ مجددا عبر "كل ليلة عيد": هذه النصائح التي قدمتها للظهور بأفضل صورة خلال موسم الأعياد!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:09

الراعي عرض آخر التطورات مع السفير البابوي

LBCI
أخبار لبنان
06:57

جعجع: تواطؤ الرؤساء الثلاثة ادى الى تأمين النصاب... ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب

LBCI
أخبار دولية
07:20

كييف تعلن استهداف ناقلة للنفط الروسي بمسيرات في البحر المتوسط

LBCI
اسرار
00:04

أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

بطولة للتوتش رغبي في لبنان وهذه أجواء النسخة الخامسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الشباب يحاورون الشاركس في Berytech

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

حوار ربع الساعة الأخير بين رئيس الحكومة والمصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

Fondation CMA CGM توظف طاقتها لخدمة المجتمع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بكبسة زرّ... الدواء في لبنان تحت الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

حال المراهقين نفسيًا في لبنان… أرقامٌ صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

عقدة قانون الانتخاب لم تنجح هذه المرة بعرقلة التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إسرائيل تصعد ميدانيًا... نحو عشر غارات طالت مناطق جنوبية وبقاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

عشية إجتماع الميكانيزم... لبنان يحدد سقف مواقفه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
أمن وقضاء
13:28

ضبط ٩٠ مسدسًا في حقائب احد المسافرين

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
اسرار
00:04

أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥

LBCI
منوعات
11:32

"تلقيت تهديدات بالقتل"... بعد أشهر من الحادثة: ضحية فضيحة حفل Coldplay تكسر صمتها وهذا ما كشفته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More