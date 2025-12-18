العنف الأسري: عندما يكون الرجل هو الضحية... في "أحمر بالخط العريض"

أثارت حلقة جديدة من برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يقدّمه الإعلامي مالك مكتبي نقاشًا واسعًا، بعدما سلّطت الضوء على قضية نادرًا ما تُطرح في المجتمعات اللبنانية والعربية، وهي العنف الأسري الموجّه ضدّ الرجل.

وخلال الحلقة، استضاف مكتبي مجموعة من النساء اعترفن بتعرّض أزواجهن أو شركائهن للعنف على أيديهن، حيث روت كل واحدة تجربتها الشخصية بصراحة لافتة.

وأكّدت الضيفات أن ردّهن على ما وصفنه بسوء المعاملة تمثّل في العنف اللفظي، الضرب، وأحيانًا طرد الزوج من المنزل، معتبرات أن هذه التصرفات جاءت كرد فعل على توترات وخلافات داخل العلاقة الزوجية.

في المقابل، شاركت أيضاً مجموعة من الرجال آرائهم المغايرة، منهم محمد وخطار كضيفين في الحلقة، حيث قدّم محمد وجهة نظر مغايرة، مدافعاً عن حقوق الرجل ورفض تبرير العنف بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن الرجولة لا تعني القبول بالإهانة أو التعدّي الجسدي أو النفسي.

أما خطار فقد شارك خطار تجربته الشخصية مع شريكة حياته الّتي لا تعيره أهمية لاحتياجاته مثل الطعام والثياب والأمور المنزلية.

طرحت الحلقة تساؤلات جدّية حول ازدواجية المعايير الاجتماعية، وحدود تبرير العنف داخل الأسرة، وأهمية الاعتراف بأن العنف، أياً كان مصدره أو ضحيته، يبقى سلوكًا مرفوضًا يستدعي المواجهة والمعالجة.