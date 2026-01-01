سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

يطلّ عام 2026 على مواليد برج الثور بسنة جيدة وإيجابية، يبدأونها براحة وكسرٍ للحواجز، مع اندفاعة واضحة نحو التجديد والتغيير.

وتشير التوقعات إلى تحوّلات مفصلية قد تشمل الانتقال إلى بلد أو عمل جديد، أو تغيّرًا في الحالة الاجتماعية، سواء عبر زواج أو طلاق أو بداية عاطفية جديدة، إضافة إلى تطورات لم تكن في الحسبان.

وتسير حياة الثور هذا العام في مسار تصاعدي لافت، حيث يُعدّ النصف الأول من السنة حتى تموز الأفضل على مختلف الأصعدة. أما خلال فصل الصيف، فقد يمرّ بفترة صعبة نسبيًا، قبل أن يستعيد توازنه ويجد نفسه مجددًا مع حلول الخريف.

الألوان الداعمة لمواليد الثور في 2026 هي الأزرق، الأخضر والأصفر، فيما تحمل الأرقام 3، 9 و25 طاقة حظ إيجابية لهم. أما الأحرف المؤثرة هذا العام فهي الراء، الألف والتاء.

صحيًا، يُنصح الثور بالاهتمام أكثر بالراحة والنوم، مع تحسّن ملحوظ في وضعه الصحي خلال فصل الربيع.

عاطفيًا، تبرز أحداث تجعله أكثر وعيًا لتفاصيل علاقاته، وقد تعود بعض الشكوك، لكنه يتمكّن من إيجاد الحلول المناسبة.