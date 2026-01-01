إلى مواليد برج الجوزاء: حيوية فكرية واستقرار عاطفي... وهذه أحرف أسماء الحظ لعام 2026 (فيديو)

يشهد عام 2026 حالة من الهدوء النسبي لمواليد برج الجوزاء، الذين اعتادوا حب الإغواء وإتقان أسراره، إلا أنهم هذا العام يميلون إلى أن يكونوا الطرف الذي يبحث عن الاستقرار.

وتبرز في حياتهم مسؤوليات جديدة إلى جانب حيوية فكرية عالية، خصوصًا في مجالات السياسة والإعلام، ما يجعل من 2026 سنة استثنائية على صعيد الطاقة الذهنية.

كما يُعدّ هذا العام سنة الفنون الكبرى، حيث يلمع نجم الجوزاء في مختلف المجالات الفنية والإبداعية. وتشير التوقعات إلى تقلبات وانقلابات في المسار العام، تنتهي بحالة من الاستقرار في المرحلة الأخيرة.

ماليًا، يبرز دعم غير متوقّع بعد نحو ثلاثة أشهر، فيما يشهد الوضع تحسّنًا واضحًا مع حلول فصل الصيف، ولا سيما في شهر تموز.

عاطفيًا، يتجه الجوزاء نحو الاستقرار في أواخر العام، مع احتمال الارتباط.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه هذا العام فهي السرطان، الأسد والحمل. وتحمل الأرقام 5، 11 و13 طاقة حظ إيجابية، فيما تبرز أسماء تبدأ بحروف الدال، الباء والميم.