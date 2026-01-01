برج السرطان لعام 2026: سنة التطوّر والنمو والأرباح (فيديو)

يحمل عام 2026 تغييرات إيجابية وجديدة في حياة مواليد برج السرطان، مع مسار واضح نحو التطوّر والنمو وتحقيق الأرباح. ورغم بعض الانزعاج والضغوط في القسم الأول من العام، تبدأ الأوضاع بالتحسّن تدريجيًا خلال فصل الصيف.

وتشير التوقعات إلى فرص مرتبطة بمراكز أو مناصب، تتيح للسرطان الوصول إلى موقع أفضل وأكثر استقرارًا. ويُنصح مواليد هذا البرج بتذكّر ما عاشوه بين عامي 2013 و2014، إذ إن الأحداث المقبلة تحمل تشابهًا لافتًا مع تلك المرحلة.

ويُعدّ شهر تموز مفترق طريق أساسيًا، حيث يشهد السرطان تحسّنًا ملحوظًا في أوضاعه، سواء من حيث الربح، أو الانتقال إلى موقع أفضل، أو تحقيق مكتسبات إضافية.

عاطفيًا، هي سنة تغييرات بامتياز، تحمل لقاءات مهمة للوحيدين والعازبين من مواليد السرطان، مع شهر تشرين الأول كفترة واعدة ومؤثرة على الصعيد العاطفي.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا في حياته هذا العام فهي الميزان، الجدي، العذراء والحوت.

وتُعدّ ألوان الأزرق والوردي داعمة لطاقة السرطان، فيما تبرز أحرف الميم، الحاء، الراء والألف كعوامل مؤثرة في مجريات العام.