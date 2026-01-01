الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

برج السرطان لعام 2026: سنة التطوّر والنمو والأرباح (فيديو)

اخبار البرامج
2026-01-01 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
برج السرطان لعام 2026: سنة التطوّر والنمو والأرباح (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
برج السرطان لعام 2026: سنة التطوّر والنمو والأرباح (فيديو)

يحمل عام 2026 تغييرات إيجابية وجديدة في حياة مواليد برج السرطان، مع مسار واضح نحو التطوّر والنمو وتحقيق الأرباح. ورغم بعض الانزعاج والضغوط في القسم الأول من العام، تبدأ الأوضاع بالتحسّن تدريجيًا خلال فصل الصيف.

وتشير التوقعات إلى فرص مرتبطة بمراكز أو مناصب، تتيح للسرطان الوصول إلى موقع أفضل وأكثر استقرارًا. ويُنصح مواليد هذا البرج بتذكّر ما عاشوه بين عامي 2013 و2014، إذ إن الأحداث المقبلة تحمل تشابهًا لافتًا مع تلك المرحلة.

ويُعدّ شهر تموز مفترق طريق أساسيًا، حيث يشهد السرطان تحسّنًا ملحوظًا في أوضاعه، سواء من حيث الربح، أو الانتقال إلى موقع أفضل، أو تحقيق مكتسبات إضافية.

عاطفيًا، هي سنة تغييرات بامتياز، تحمل لقاءات مهمة للوحيدين والعازبين من مواليد السرطان، مع شهر تشرين الأول كفترة واعدة ومؤثرة على الصعيد العاطفي.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا في حياته هذا العام فهي الميزان، الجدي، العذراء والحوت.

 وتُعدّ ألوان الأزرق والوردي داعمة لطاقة السرطان، فيما تبرز أحرف الميم، الحاء، الراء والألف كعوامل مؤثرة في مجريات العام.

آخر الأخبار

اخبار البرامج

برج السرطان

أبراج 2026

علم الفلك

ماغي فرح

رودولف هلال

LBCI

رأس السنة 2026.

LBCI التالي
سنة النجاح والمواهب العظيمة لبرج الأسد في 2026... وماذا عن الصعيد العاطفي؟ (فيديو)
إلى مواليد برج الجوزاء: حيوية فكرية واستقرار عاطفي... وهذه أحرف أسماء الحظ لعام 2026 (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:39

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:20

إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
14:52

برج الحمل في 2026: سنة التغييرات والمبادرات (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:50

أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
15:50

أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:45

برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:42

سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)

LBCI
اخبار البرامج
15:39

برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
14:52

برج الحمل في 2026: سنة التغييرات والمبادرات (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-29

التفوق العسكري لا يصنع سلامًا… درسٌ من إيرلندا وأفغانستان للبنان

LBCI
فنّ
2025-09-03

بعد اتهامها بالاعتداء على شابة... إليكم آخر التطورات في قضية كاردي بي (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:01

الـLBCI عند معبر العريضة وتوثّق حجم الأضرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:59

تطورات في ملف الأمير الوهمي أبو عمر… التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:03

عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا

LBCI
أخبار دولية
03:41

محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستعادة المواقع العسكرية "سلميا": هذه العملية ليست إعلان حرب

LBCI
أخبار دولية
00:11

مادورو يعرب عن استعداده لمناقشة مكافحة المخدرات والنفط واتفاقات اقتصادية مع واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

عريمط قيد التحقيق وسيقابل أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تسليم السلاح الفلسطيني بدأ عام ٢٠٢٥ فهل تقدم حماس على تسليم سلاحها للدولة عام ٢٠٢٦؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

هكذا إحتفل لبنان والعالم بوداع العام ٢٠٢٥

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:35

فرح مفقودة... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
حال الطقس
01:42

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
23:47

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

موسم التزلج انطلق... اليك الأسعار

LBCI
اخبار البرامج
14:56

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
03:00

ترامب: إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين وقتلتهم فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم

LBCI
آخر الأخبار
03:32

أدرعي: متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة برعم على الحدود اللبنانية فقد تم إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه ويتم فحص نتائج الاعتراض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More