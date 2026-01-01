سنة النجاح والمواهب العظيمة لبرج الأسد في 2026... وماذا عن الصعيد العاطفي؟ (فيديو)

يعيش مواليد برج الأسد عام 2026 سنة جيدة بشكل عام، ينتقلون خلالها من مرحلة ضاغطة إلى مرحلة أكثر إشراقًا واستقرارًا.

وتشير التوقعات إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى تتطلب صبرًا في ظل بعض المعاكسات، قبل أن تبدأ الأمور بالتغيّر إيجابيًا على مختلف الأصعدة.

ومع حلول فصل الصيف، يدخل الأسد في حالة من التناغم، ترافقها مفاجآت سعيدة وفرص داعمة، كما يحقق حلمًا كبيرًا كان ينتظره منذ فترة.

ماليًا، يتخلى عن بعض المشاريع ليبدأ أخرى جديدة أكثر وعدًا. وتبرز هذا العام ثقة عالية بالنفس، إلى جانب فرص للسفر.

أما عاطفيًا، فهي سنة تحرّر وخطوة تقريرية، مع علاقة راسخة تتجه نحو الاستقرار ويبدأ السنة كعاشق.

الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه هي العقرب، الجوزاء والجدي، فيما تبرز أحرف النون، الجيم، التاء واللام كعوامل مؤثرة. أما الألوان الداعمة فهي الأسود، الأزرق والأصفر.