سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)

يدخل مواليد برج العذراء عام 2026 بسنة يغلب عليها العشق الصامت والإنجاز الهادئ، حيث يحققون أهدافهم من دون صخب أو خوف، ويعيشون مشاعر قوية بعيدًا عن الأضواء.

ويُعدّ شهر كانون الثاني واعدًا جدًا، إذ يطلق مسيرة نجاح تتبلور بشكل أوضح اعتبارًا من شهر أيار، فيما يحمل النصف الثاني من السنة مكافآت على الجهود المبذولة. أما شهر أيلول فيشكّل محطة مهمة مع احتمال نيل منصب أو مركز.

وتشدد التوقعات على ضرورة تجنّب المجازفات السلبية، مع الإشارة إلى فرصة عملية شراء مهمة تفرضها الظروف. كما يبرز نجاح العذراء في حملات التوعية على مختلف الأصعدة.

عاطفيًا، يطلّ على جديد وغير متوقّع، ويعيش عشقًا وعواطف استثنائية.

صحيًا، يُنصح بالاهتمام بالسلامة، ممارسة الرياضة، وتفادي الإرهاق، خصوصًا خلال فصل الربيع.

أما الأحرف المؤثرة هذا العام فهي الراء، السين (بالعربية والفرنسية)، الهاء والجيم.