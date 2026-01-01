إلى مواليد برج الميزان: 2026 سنة المفاجآت السعيدة والتخطيط للمستقبل (فيديو)

يحمل عام 2026 لمواليد برج الميزان مفاجآت عديدة، معظمها سعيدة، إلا أن القسم الأول من السنة، حتى شهري نيسان وأيار، يتطلّب حذرًا شديدًا وتجنّب المجازفات والخيارات المضلّلة. في المقابل، تحمل الأشهر الستة الأخيرة أجواءً إيجابية وفرحًا واضحًا.

ويواجه الميزان في بداية العام حالة من الضيق والقلق، لا سيما على صعيد صحة أحد المقرّبين، إلى جانب بلبلة مهنية وعدم استقرار في العمل، قبل أن تبدأ الأمور بالتحسّن مع حلول شهر تموز. وخلال الأشهر الأولى، يتأرجح بين الإيجابيات والسلبيات، ما يستدعي التروّي وعدم التسرّع.

كما يخوض تجارب في مجالات جديدة، ويُطلب منه التكيّف مع المستجدات من دون اعتراض، حتى وإن بدت الوتيرة بطيئة.

عاطفيًا، تُعدّ 2026 سنة واعدة جدًا، تحقق له بعض الأحلام، مع لقاءات ومغامرات وحضور لافت للمحبين والمعجبين، ما يعوّضه عاطفيًا عن الضغوط الأخرى. صحيًا، قد يعاني من كسل وإحباط في الأشهر الأولى، لكن الفرج يطلّ في شهر حزيران، مع ضرورة الانتباه للصحة والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه هذا العام فهي العقرب، الثور، الحوت والجوزاء، فيما تبرز أحرف الراء، السين، النون، الخاء، الهاء والجيم كعوامل مؤثرة في مجريات السنة.