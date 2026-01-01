سنة النجاحات المالية والانفعالات الكبرى... إليكم الصعيد المهني والصحي والعاطفي لبرج العقرب 2026 (فيديو)

يحمل عام 2026 لمواليد برج العقرب نجاحات مالية بارزة منذ بدايته، حيث تُعدّ الأشهر الأربعة الأولى مفصلية ومؤثرة على مجريات السنة كاملة. وعلى الرغم من أن العام يُصنَّف جيدًا في المجمل ويمنحه الكثير، إلا أن بعض الفترات تتطلب حذرًا خاصًا.

ويُسجَّل فصل الصيف كمرحلة دقيقة ومربِكة، خصوصًا في شهر تموز، حيث يُنصح العقرب بالانتباه وعدم الوقوع في أي فخ أو مخالفات قد تجرّ ملاحقات. ورغم الضيق الذي يرافق هذه المرحلة، لا تعني بالضرورة وجود مشاكل كبيرة، بل فترة اختبار.

وفي تموز تحديدًا، ينتفض العقرب على الواقع القائم ويبدأ بتصحيح المسار، على أن يستعيد راحته مع حلول الشهر الأخير من السنة.

عاطفيًا، يمرّ بوضع جديد يدفعه إلى إعادة النظر في علاقاته وخياراته، في ظل انفعالات قوية ترافق العام، لا سيما خلال الصيف.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه فهي السرطان، الحمل، الجدي والحوت، وتبرز أحرف الميم، السين، الياء والفاء كعوامل مؤثرة. وتُعدّ ألوان الأخضر، الزهري والليلكي داعمة لطاقة العقرب خلال 2026.