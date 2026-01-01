برج القوس 2026: سنة الالتزامات الجديدة والأرباح... ومفاجآت مهمة في نيسان (فيديو)

عنوان عام 2026 لمواليد برج القوس هو "سنة الالتزامات الجديدة والأرباح"، حيث تبدأ الانفراجات اعتبارًا من شهر شباط، مع فرص للانتقال إلى مكان جديد أو بدء عمل مختلف. وتشير التوقعات إلى مكافآت على جهود سابقة، إضافة إلى انتصار في قضية عالقة.

مهنيًا، يبرز النجاح بشكل واضح، خصوصًا لمن يعمل في المجالات الأمنية، فيما يحلّق الفنانون من مواليد القوس ويحققون حضورًا لافتًا. ويُعدّ هذا العام سنة حسم وقرارات، مع تفوّق واضح لفصل الصيف مقارنة بالشتاء.

أما شهر نيسان فيحمل مفاجآت مهمّة، وقد يشهد زواجًا أو ارتباطًا، أو بداية علاقة تخرج إلى النور بعد فترة من الغموض، لتشكّل محطة جديدة في حياة القوس.

الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه هذا العام هي الدلو، السرطان، الحمل والعقرب، فيما تبرز أسماء تبدأ بحروف الدال، الجيم، الحاء، اللام، الراء والميم كعوامل مؤثرة.