سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)

يدخل مواليد برج الجدي عام 2026 مع شعور بأن حدثًا مفاجئًا قد يشكّل صدمة في بدايته، ما يستدعي الانتباه والحذر، لا سيما في ما يتعلق بعلاقات مع الميزان، السرطان والحمل، حيث تبرز تغييرات واضحة.

ولا تمرّ السنة من دون صعوبات، إذ يضطر الجدي إلى إعادة النظر في خيارات وتحالفات، قبل أن ينفتح على مبادرات جديدة. وفي المقابل، ينال دعمًا ومساعدة تمكّنه من تحقيق رغبة كان يسعى إليها.

ويُعدّ شهر نيسان شهر المفاجآت، فيما تبدأ الحلول بالظهور في أيار. بين تموز وآب قد تشهد العزيمة تراجعًا نسبيًا، قبل أن تعود الأمور إلى مسار أفضل لاحقًا.

وتشدد التوقعات على ضرورة التروي وتجنّب المجازفات والتسرّع هذا العام، مع التأكد من صحة الأخبار قبل الإقدام على أي خطوة.

عاطفيًا، يخوض الجدي مغامرات جديدة، مع ضرورة الانتباه من الإرهاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه فهي العقرب، الميزان، الحوت والجوزاء. وتُعدّ ألوان الزهري، الرمادي والأزرق داعمة لطاقة الجدي، فيما تحمل الأرقام 6، 9 و11 حظًا له. كما تبرز أسماء تبدأ بحروف السين، الدال، الهاء والنون كعوامل مؤثرة خلال العام.