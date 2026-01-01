برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)

يخوض مواليد برج الدلو عام 2026 بروح انفعالية معتادة، لكن مع حرص واضح على المصداقية، ليكون العام سنة انتفاضات وفرص مهمة تحمل تغييرات لافتة في مسار حياتهم.

وتشير التوقعات إلى تنوع في المشاريع وتبديل في الخيارات المهنية، مع التوجّه نحو أمر جديد لم يكن مطروحًا سابقًا. وقد يشعر الدلو في الشهر الأول بجوّ قاتم ومعاكسات، قبل أن تبدأ مرحلة الانطلاق الحقيقي مع حلول شهر تموز، حيث يطرأ تغيير كبير وإيجابي.

ويعيش الدلو هذا العام حالة تمرّد صحية، يتمكن خلالها من فكّ بعض القيود التي كبّلته سابقًا، مع احتمال الانتقال إلى مسكن جديد أو بلد مختلف.

عاطفيًا، هي سنة التغيير بامتياز، مع علاقة جديدة أو لقاء بشريك يختلف عنه إما بالجنسية أو الدين، ما يفتح أمامه آفاقًا غير متوقعة. صحيًا، يُنصح بالابتعاد عن التوتر والانتباه إلى السلامة طوال العام.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا عليه فهي الميزان، الجوزاء، الأسد والقوس، وتبرز أسماء تبدأ بحروف الهاء، الألف، الكاف، الجيم، الدال والواو كعوامل مؤثرة. وتُعدّ ألوان الأزرق الفاتح والغامق، الفيروزي والأبيض المكسور داعمة لطاقة الدلو في 2026.