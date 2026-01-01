أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)

يبدأ عام 2026 بشكل إيجابي جدًا لمواليد برج الحوت، حيث تلوح بوادر الحظ منذ الشهر الأول، ليكون عامًا غنيًا بالفرص والأرباح. ويشهد الحوت خلال السنة طرح أمر جديد لم يكن مطروحًا سابقًا، يتبلور بشكل أوضح مع نهاية عام 2026.

وتُعدّ الأشهر الستة الأولى مفصلية، إذ ينطلق الحوت بطاقة إبداعية عالية، وتصبّ الظروف والصدف في مصلحة تحقيق أهدافه وطموحاته. كما يتمكّن من اتخاذ خيار موفق في الوقت المناسب، ما يتيح له الانتقال إلى موقع أفضل، أو نيل مرتبة أعلى ومنصب أكبر يشعر بالراحة تجاهه.

وتنصح التوقعات بتخفيف الضغط على الآخرين خلال شهر أيار، في إطار الحفاظ على التوازن في العلاقات. وبشكل عام، تُعدّ 2026 سنة لاكتشاف الذات، يلعب فيها القدر دورًا إيجابيًا، من دون تسجيل أي معاكسة فلكية بارزة.

عاطفيًا، هي سنة الحب الجديد والحب الكبير، حيث يخوض الحوت علاقة يعمل بكل جهده على تنميتها، مع شعور بأن حبًا واحدًا قد لا يكون كافيًا، ما يفتح الباب أمام خيارات متعددة. صحيًا، تُعدّ السنة مريحة نسبيًا، مع نصيحة واضحة بممارسة الرياضة رغم بعض التعب.

أما الأبراج الأكثر تأثيرًا في حياته فهي السرطان، العقرب والثور، وتبرز ألوان الزهري الفاتح، الأخضر الغامق والبني كعوامل داعمة. كما تحمل أسماء تبدأ بحروف الدال، الألف، الشين والميم تأثيرات خاصة خلال العام.