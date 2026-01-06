"مقابلتي مع شيرين كانت الأبشع"… وما رأيه بنجاح أغاني فضل شاكر؟

تطرّق نجم البوب رامي عياش في برنامج "المسار" إلى علاقاته داخل الوسط الفني، مؤكدًا أن نجاح الفنان الشامي يسعده كثيرًا على الصعيدين المهني والشخصي.

كما اعتبر أن عام 2025 كان ناجحًا لعدد من الفنانين، بينهم فضل شاكر، كاشفًا أن الخلاف بينهما اندلع بسبب تصريحات أدلى بها الأخير، ومضيفًا أنه يفضّل المواجهة المباشرة بالوقائع. وأوضح في الوقت نفسه أنه لم يتابع تفاصيل القضية القانونية المتعلقة بفضل شاكر، متمنيًا له الخير.

وعن الدراما، كشف عياش أنه كان من المتوقّع الاتفاق على جزء جديد من مسلسل العين بالعين، إلا أن الأمر لم يتحقق. أما في مجال التمثيل، فأكد أنه يختار النجمة نانسي عجرم لتشاركه أي عمل تمثيلي مقبل.

وفي ما يخص السينما، نفى عياش أن يكون الفنان تامر حسني قد لعب دورًا في إفشال فيلمه في مصر، واضعًا حدًا للشائعات المتداولة.

كما وصف مقابلته السابقة مع الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها "الأبشع" في مسيرته الإعلامية، إلا أنه شدّد في المقابل على تمنّيه عودتها الفنية في أقرب وقت ممكن.