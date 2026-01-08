الرضاعة الطبيعية أم حليب البودرة؟ جدل صريح بين النساء في "أحمر بالخط العريض" (فيديو)

تناولت حلقة جديدة من برنامج أحمر بالخط العريض عبر شاشة الـLBCI، من تقديم الإعلامي مالك مكتبي، موضوع الرضاعة الطبيعية في نقاش صريح فتح الباب أمام آراء وتجارب متباينة حول الرضاعة الطبيعية وحليب البودرة.

واستضافت الحلقة مجموعة من الأشخاص، بينهم نساء تحدّثن عن تجاربهن الشخصية، حيث أشادت بعضهن بالرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية والنفسية للطفل، معتبرات أنها الخيار الأفضل لنموّه السليم. ومن بين المشاركات، سيدة مسنّة كانت تُعرف سابقًا بـ«المُرضِعة»، روت كيف كانت تقوم بإرضاع أطفال نساء لم يتمكّن من إنتاج الحليب، في صورة تعكس تضامنًا اجتماعيًا كان شائعًا في الماضي.

في المقابل، أثارت إحدى السيدات جدلًا واسعًا بعدما عبّرت عن معارضتها للرضاعة الطبيعية، مبرّرة موقفها بالخوف من تشوّه شكل الجسم، ورغبتها في الحفاظ على مظهرها الخارجي وعلاقتها بزوجها.

كما شدّدت نساء أخريات على أن التضحية ضرورية عندما يتعلّق الأمر بصحة الطفل، معتبرات أن الحليب الطبيعي لا يمكن مقارنته بحليب البودرة من حيث الفائدة والنتائج، مهما تطوّرت البدائل الصناعية.

حلقة أثارت نقاشًا اجتماعيًا حساسًا، وطرحت تساؤلات مباشرة حول الخيارات الأمومية بين القناعة الشخصية، الضغوط الاجتماعية، وصحة الطفل.

وأنتنّ، هل تؤمِّنَّ لأطفالكنّ الحليب الطبيعي أم حليب البودرة؟