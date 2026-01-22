فوز المشترك ربيع بشور بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI

فاز المشترك ربيع بشور بسيارة MGZS 2026 بسحب Toters Fresh الذي أُقيم اليوم الخميس مباشرة عبر شاشة الـ LBCI، وذلك بحضور ممثلة مديرية اليانصيب الوطني نسرين قشوع ومديرة التسويق في "Toters Fresh" يارا يوسف.



وعبّر السيد بشورعن فرحه بهذا الفوز في اتصال أجري معه بعد السحب ضمن برنامج Catchy Talk.