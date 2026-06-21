في عيد الأب... طوني عيسى يفاجئ والده عبر الـLBCI ودموع ناظم عيسى تأسر القلوب (فيديو)

في لفتة مؤثرة بمناسبة عيد الأب، فاجأ الممثل اللبناني طوني عيسى والده الفنان القدير ناظم عيسى باتصال هاتفي على الهواء مباشرة، خلال استضافته في برنامج Morning Talk عبر شاشة الـ LBCI.



وخلال المقابلة، تلقّى ناظم عيسى اتصالاً من شخص تعمّد عدم الكشف عن هويته في البداية، قبل أن ترتسم ابتسامة عفوية على وجهه ويقول: "يسلملي هالصوت"، بعدما تعرّف فوراً إلى صوت ابنه طوني.



وعند سؤاله عن مدى فخره بوالده، أكد طوني أن الكلمات والأرقام تعجز عن التعبير عن حجم محبته واعتزازه به، مشيراً إلى أنه يحمل في قلبه إرثاً كبيراً من المحبة والاحترام والإخلاص الذي زرعه والده فيه منذ الصغر.



وأضاف أن تجربة الأبوة جعلته يدرك أكثر حجم المسؤوليات والتضحيات التي عاشها والده، مؤكداً أنه بات اليوم يفهم الكثير من المشاعر التي رافقت رحلة تربية الأبناء.



كما لفت إلى أن أكثر ما يشغله حالياً هو مستقبل أطفاله، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، متمنياً أن يختبر الجميع نعمة الأبوة وما تحمله من معانٍ إنسانية عميقة.



وأمام هذه الكلمات الصادقة والمفعمة بالمشاعر، لم يتمكن ناظم عيسى من حبس دموعه، في لحظة مؤثرة لامست قلوب المشاهدين واحتفت بعلاقة الأب بابنه في يومٍ خُصص لتكريم الآباء.