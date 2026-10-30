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تمنّت الموت ونذر أن يصبح كاهناً إذا شُفي... الياس واليسا في "المسار": معركة الإعاقة والنجاح
اخبار البرامج
2026-10-30 | 10:01
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تمنّت الموت ونذر أن يصبح كاهناً إذا شُفي... الياس واليسا في "المسار": معركة الإعاقة والنجاح
في انطلاقة الموسم الثاني لبرنامج "المسار"، استضاف الإعلامي رودولف مقدّمَي برنامج "Table 3" إلياس طوق، المصاب بالشلل الدماغي، وإليسا حريق، المصابة بمتلازمة "داندي ووكر"، اللذين حقّقا نجاحاً واسعاً وصل إلى ملايين المشاهدين من خلال مقابلات عميقة أجرياها مع أشهر الفنّانين اللبنانيين في برنامجهما الرقمي.
خلال اللقاء، رفض إلياس طوق المصطلحات والتسميات المتداولة مثل "أصحاب الهمم"، موضحاً أنها تقلل بطريقة غير مباشرة من حجم تحديات وتعب الإعاقة وتحجّم في الوقت نفسه الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الحدّ من كيانهم وهويتهم تحت مصطلح مرتبط بحالتهم الصحية.
من جانبها، استعادت إليسا حريق موقفاً أبكاها في طفولتها بسبب إعاقتها ولا تزال تتذكره حتى اليوم، وهو حين أرسلتها والدتها إلى الدكان في مرحلة لم يكن كلامها مفهوماً للآخرين، فبقيت نصف ساعة تحاول شرح ما تريده للبائع دون جدوى، لتعود إلى المنزل وهي تبكي من شدة العجز.
وتطرّق الحوار كذلك إلى الرحلة الإيمانية المعقّدة للثنائي، حيث اعترفت إليسا بأنها مرت بمرحلة تمنّت فيها الموت في سن الـ12 عندما علمت طبيعة إصابتها، لشعورها بأنّ حياتها بلا هدف، فعاتبت الله وقاطعته لسنوات، إلى أن أدركت لاحقاً أنّه أبٌ لا يؤذي أبناءه. أمّا إلياس، فعاش بدوره فترة عتاب طويلة وانتظر لسنوات أن يشفيه الله، حتى إنّه نذر أن يصبح كاهناً إذا تحقق ذلك، لكنّ المعجزة جاءت بشكل آخر عندما فهم أنّ الإعاقة حادث من الطبيعة البيولوجية وليست ابتلاءً من الخالق وأن الله يحبه كيفما كان.
وفي لحظة صراحة ، ورداً على سؤال حول التعرّض للخيانة، اعترفت إليسا بجرأة أنها هي من خانت صديقتها وأفشت سرّها. وعندما سألها رودولف إن كانت تريد الاعتذار منها على الهواء، غصّت اليسا بالدموع لتكشف أنّ صديقتها قد توفيت، لكنها تصلي لها وتعتذر منها في صلواتها دائماً.
وعن الحبّ، كشف إلياس كيف كانت تتوقف تجاربه العاطفية دائماً بسبب الإعاقة، حيث كان يقال له إنه شخص رائع لكنّ الإعاقة تعرقل تأسيس عائلة، مؤكداً أنه لم يغلق الباب أمام فكرة الزواج، لكنه لا يجعل منها هاجساً يقهره.
لمشاهدة الحلقة كاملة
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اخبار البرامج
Table 3
رودولف هلال
الياس طوق
اليسا حريق
تمنّت الموت
نذر
كاهن
شفاء
اعاقة
الياس واليسا
المسار.
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