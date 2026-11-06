ريكاردو كرم يتوجّه بسؤال لميا خليفة… وماذا كشف عن علاقاته مع كارلوس غصن وشخصيات بارزة؟ (فيديو)

استضاف الإعلامي رودولف هلال في برنامج "المسار" عبر شاشة الـLBCI الإعلامي ريكاردو كرم، الذي تحدث عن بداياته المهنية وعلاقاته الشخصية مع نجوم بارزين والواقع السياسي واللبناني.

واستعاد كرم بداياته المهنية والتحديات التي واجهته في مرحلة كانت فيها المؤسسات التلفزيونية قليلة والمنافسة بين الإعلاميين كبيرة، معتبرًا أنّ الصعوبة الحقيقية كانت في المنافسات داخل المؤسسات الإعلامية، لكنّها شكّلت في الوقت نفسه حافزًا لإثبات الذات وترك بصمة بين الناس.

وانتقد واقع الإعلام اليوم، معتبرًا أنّه تحوّل في كثير من الأحيان إلى مساحة للإعلان والتأثير السياسي، تُستخدم لتوجيه الرأي العام ودفع الناس إلى تصديق سرديات معيّنة، مع الإشارة إلى وجود مؤسسات لا تزال تحافظ على مهنيتها.

كما أثنى على شخصيات إعلامية كبيرة من جيله منهم الإعلامية ماغي فرح، معبّرًا عن اشتياقه إليها ورغبته في عودتها، واصفًا إياها بالقيمة الإعلامية اللبنانية التي يعتز بها الجميع.

وتطرّق كرم إلى محطات بارزة في مسيرته، بينها لقاءاته مع سيلين ديون ومايك تايسون في لاس فيغاس، وقصة طريفة جمعته بالممثل سيلفستر ستالون في لوس أنجلوس، كما تحدّث عن صداقته السابقة مع كارلوس غصن، معتبرًا أنّ الحياة أخذت كلًّا منهما في اتجاه مختلف.

وتناول أيضًا الواقع اللبناني في ظلّ الظروف الراهنة، متسائلًا كيف يمكنه أن يعيش حياة طبيعية فيما ينام لبنانيون في الخيم، ومنتقدًا ازدواجية المجتمع في التعامل مع هذه المعاناة.

كما علّق على مواقف ميا خليفة الإنسانية ولم يعرف من هم دكتور فود ويومي، ووجّه مجموعة من الأسئلة إلى فنانين وشخصيات معروفة، بينهم أصالة وفضل شاكر ونجوى كرم وهيفاء وهبي وإليسا وزياد الرحباني، تناولت خياراتهم الفنية وتجاربهم الشخصية.

وفي الشأن السوري، تطرّق إلى بشار الأسد، معتبرًا أنّ النظام السوري كان مسؤولًا عن قمع الشعب السوري وقتله، وعن ارتكاب جرائم عديدة في لبنان.