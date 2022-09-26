مقدمة النشرة المسائية 26-09-2022

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الشعبوية طبعت نقاشات الموازنة العامة للعام 2022 الذي لم يبقَ منه سوى ثلاثة أشهر ، فيما التعويل على موازنة العام 2023 التي يُفترض أن يكون إعدادها بدأ منذ أكثر من شهر .الموازنة التي أقرت بـ 63 صوتا ومعارضة 37 صوتًا، شهدت زيادات تؤدي إلى طبع عملات ، فأين تصير الليرة؟ وكم سيبلغ مستوى التضخم ؟ صحيح أن العسكريين ، من متقاعدين وممن هم في الخدمة ، يستحقون الزيادات بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأميركي ، ولكن من أين ستؤمّن الدولة رفع الرواتب ثلاثة أضعاف ؟ ألم يحصل ذلك عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب منذ خمس سنوات ؟ فماذا كانت النتيجة غير المزيد من التضخم ؟اليوم يتكرر الشيء عينه : زيادات لإرضاء الشارع ، هذا الشارع الذي يُفترض أن يكون مدرِكًاً أن الدولة تعطيه باليد اليمنى لتأخذ منه باليد اليسرى خصوصًا أن لا موارد لديها سوى فرض المزيد من الضرائب ورفع الدولار الجمركي ، ما سيؤدي إلى المزيد من الإنكماش.تحت ضغط المتقاعدين كان إقرار الزيادات ، والعين الآن على كيف ستؤمن الحكومة المال .بعيدًا من ملف الموازنة ، كان اليوم الأختبار الأول للمصارف بعد الإقفال بسبب العمليات التي حصلت على بعضِ من فروعها ، الإجراءات تسببت بزحمة على الأبواب ، فهل سيبقى الوضع على ما هو عليه ؟ وهل ستقوِّم المصارف هذه الإجراءات ، لتعديلها أو لتحسينها ، لتفادي المزيد من الزحمة ؟في ملف الترسيم ، هل يمكن القول إن الأمور نضجت؟ تكتم شديد في انتظار ما سيحمله المفاوض الأميركي آموس هوكستاين .في ملف قارب الموت ، سادس يوم على المأساة ، والبحر مازال يلفظ المزيد من الضحايا .حكوميًا ، الأمور بخواتيمها ، وفي انتظار اللقاء المقبل بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية الذي يُرجَّح أن يكون غدًا ، من دون إعلان رسمي .البداية من الجلسة المسائية للموازنة التي كما ذكرنا ، أقرَّت بأكثرية هزيلة بلغت 63 نائبًا ومعارضة 37.