مقدمة النشرة المسائية 23-8-2024

ينتهي أسبوع آخر من حرب غزة، وميدان المفاوضات يتنقل بين الدوحة والقاهرة، فيما الميدان العسكري يتنقل بين رفح وجبهة الجنوب.



ميدان المفاوضات يشهد مراوحة، وأبرز أسباب المراوحة الرفض المتلاحق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في المقابل، وعلى عكس التشدد الإسرائيلي، أكد البيت الأبيض تحقيق تقدم في المباحثات، مؤكدا أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز يشارك فيها.



الميدان العسكري ما زال على حاله من التصعيد، سواء في غزة أو في جنوبي لبنان.



في جديد تحرك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اتجاه التحضير لزيارة غزة، ووفق زميلتنا أمال شحاده، فقد جرى تقديم طلب خاص لإسرائيل للحصول على تصريح لعباس لدخول غزة. في سياق آخر، تكشف زميلتنا عن اتصالات مصالحة بين أبو مازن ومحمد دحلان المقيم في الإمارات، وقد بدأت مباحثات بين ممثلي الطرفين، وإذا نجحت فسيكون لقاء المصالحة في موسكو.



هكذا يتحرك الميدان العسكري والميدان السياسي على خطين متوازيين، وفيما ليس جديداً الحديث عن زيارة عباس لغزة، فإن الجديد عودة إسم محمد دحلان إلى دائرة الضوء.



لكن البداية من لبنان، من الفاجعة التي حلَّت بمدينة بشري بعد وفاة خمسة، وجنين، من عائلة واحدة، في تدهور سيارتهم.