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مقدمة النشرة المسائية 29-9-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-29 | 12:48
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مقدمة النشرة المسائية 29-9-2024
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مقدمة النشرة المسائية 29-9-2024
لا شيئ سيوقف اسرائيل عن استكمال حربها على لبنان وربما توسيعها عبر ضرب إيران، طالما أن بنيامين نتنياهو يمسك بالقرار.
فالمواقف الاسرائيلية المتصاعدة، تأتي في لحظة تعتبر تل أبيب فيها أنها انتصرت، وأنها قادرة على فرض معادلة جديدة، تضع هي فيها شروط السلام ولو المصطنع.
والمواقف هذه تأتي أيضا في قلب المعركة الرئاسية الأميركية، حيث لا الإدارة الديمقراطية الحالية قادرة أو راغبة فعلا بفرض وقف النار، ولا منافسوها الجمهوريون, هذا علما أن الرابح، مهما كان، سيضع بالتأكيد أمن إسرائيل قبل كل أولوية في المنطقة.
على هذه الأسس، سيحط وزير الخارجية الفرنسي في لبنان ويغادر من دون نتيجة، وستسمع الأصوات التي تتحدث عن تسوية، بينما إسرائيل في مكان آخر.
فاليوم أصبحنا أمام معادلة جديدة:
قبل السابع والعشرين من أيلول، لحظة استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ليس كما بعده.
نتنياهو المجنون يريد الاستفادة من قوة ما فعل، لفرض منطقة خالية في الجنوب على الحدود مع لبنان... وعينه لم تعد على حدود العشرة كيلومتر التي نقل أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين طالب بانسحاب حزب الله منها في محادثاته في لبنان، انما ربما على ما هو أعمق من ذلك، وصولا حتى الى توسعة الخط الأزرق وتغييره، إما عبر احتلال بري بدأ الحديث عنه، وإما عبر تحويل المنطقة الى أرض مدمرة ومحروقة، الحياة فيما مستحيلة.
وما يجب التبنه إليه في هذا المجال, حديث وزير الطاقة الإسرائيلي عن محاولة الغاء اتفاقية الترسيم البحري.
إن ما يحصل في لبنان منذ الـ17 أيلول، تاريخ عملية البايجر إلى اليوم، ما هو إلا عملية تصفية لقدرات حزب الله العسكرية، بعد ضرب قدرات حماس في غزة، في محاولة إسرائيلية لانهاء الشكل العسكري للصراع العربي الإسرائيلي، تعتمد على التفوق العسكري والتكنولوجي، وصولا الى رسم شرق أوسط جديد.
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