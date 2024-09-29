الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 29-9-2024

مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-29 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 29-9-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقدمة النشرة المسائية 29-9-2024

لا شيئ سيوقف اسرائيل عن استكمال حربها على لبنان وربما توسيعها عبر ضرب إيران، طالما أن بنيامين نتنياهو يمسك بالقرار.

فالمواقف الاسرائيلية المتصاعدة، تأتي في لحظة تعتبر تل أبيب فيها أنها انتصرت، وأنها قادرة على فرض معادلة جديدة، تضع هي فيها شروط السلام ولو المصطنع.

والمواقف هذه تأتي أيضا في قلب المعركة الرئاسية الأميركية، حيث لا الإدارة الديمقراطية الحالية قادرة أو راغبة فعلا بفرض وقف النار، ولا منافسوها الجمهوريون, هذا علما أن الرابح، مهما كان، سيضع بالتأكيد أمن إسرائيل قبل كل أولوية في المنطقة.

على هذه الأسس، سيحط وزير الخارجية الفرنسي في لبنان ويغادر من دون نتيجة، وستسمع الأصوات التي تتحدث عن تسوية، بينما إسرائيل في مكان آخر.

فاليوم أصبحنا أمام معادلة جديدة:

قبل السابع والعشرين من أيلول، لحظة استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ليس كما بعده.

نتنياهو المجنون يريد الاستفادة من قوة ما فعل، لفرض منطقة خالية في الجنوب على الحدود مع لبنان... وعينه لم تعد على حدود العشرة كيلومتر التي نقل أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين طالب بانسحاب حزب الله منها في محادثاته في لبنان، انما ربما على ما هو أعمق من ذلك، وصولا حتى الى توسعة الخط الأزرق وتغييره، إما عبر احتلال بري بدأ الحديث عنه، وإما عبر تحويل المنطقة الى أرض مدمرة ومحروقة، الحياة فيما مستحيلة.

وما يجب التبنه إليه في هذا المجال, حديث وزير الطاقة الإسرائيلي عن محاولة الغاء اتفاقية الترسيم البحري.

إن ما يحصل في لبنان منذ الـ17 أيلول، تاريخ عملية البايجر إلى اليوم، ما هو إلا عملية تصفية لقدرات حزب الله العسكرية، بعد ضرب قدرات حماس في غزة، في محاولة إسرائيلية لانهاء الشكل العسكري للصراع العربي الإسرائيلي، تعتمد على التفوق العسكري والتكنولوجي، وصولا الى رسم شرق أوسط جديد.

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

مقدمة

النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-26

مقدمة النشرة المسائية 26-9-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-25

مقدمة النشرة المسائية 25-9-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-24

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-26

مقدمة النشرة المسائية 26-9-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-25

مقدمة النشرة المسائية 25-9-2024

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2024-09-24

مقدمة النشرة المسائية 24-9-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:51

أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: الهجوم في اليمن تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأميركي

LBCI
آخر الأخبار
08:16

غارة على جب جنين في البقاع الغربي

LBCI
أخبار لبنان
08:06

بالأرقام- التقرير الرسمي حول الوضع الراهن اثر الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
06:19

هكذا تلقى محبو السيد نصرالله خبر استشهاده

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

حركة الطيران لا تتخطى الـ٣٠٪ في المطار... والـmea صامدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

من مواطن لمواطن.. المبادرة الفردية تنقذ النازحين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

"حالة استنفار في إيران"... هذا ما قاله حكم أمهز للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
14:16

البقاع الأوسط نال نصيبه من الغارات الإسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
14:14

4 مجازر في بعلبك الهرمل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

قراءة واشنطن للتطورات وامكانية الاجتياح البري للبنان

LBCI
أمن وقضاء
14:11

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أمن وقضاء
14:08

سلسلة من الغارات استهدفت النبطية... وسقوط عدد من الشهداء والجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

حديث في إسرائيل عن توغل بري في لبنان... هذه هي السيناريوهات المحتملة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:20

هكذا تحولت المباني السكنية التي استهدف فيها السيد حسن نصرالله (فيديو)

LBCI
فنّ
05:05

وضع اسمه على أكياس المساعدات... فنان لبناني في مرمى الانتقادات: "كنت طبعت كياس بإسمك مرّة وحدة" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
17:53

الجيش الإسرائيلي: إسرائيل كانت لديها معلومات إستخباراتية فورية بأن نصر الله سيحضر إجتماعًا

LBCI
فنّ
08:15

"كنت خي ما ولدتو امي"... يوسف حداد: نفسي حزينة حتى الموت

LBCI
خبر عاجل
08:43

إذاعة الجيش الإسرائيلي: المستهدف بهجوم الضاحية اليوم هو عضو بارز في الوحدة الكيميائية لحزب الله المسؤولة عن مختبرات المتفجرات وإنتاج الصواريخ

LBCI
خبر عاجل
07:58

إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: نفذنا عملية اغتيال لقيادي في حزب الله بالضاحية الجنوبية ونتحقق من مصيره

LBCI
أخبار دولية
04:33

استشهاد نبيل قاووق قائد وحدة الأمن الوقائي في حزب الله

LBCI
صحف اليوم
00:11

قاسم يخلف نصرالله موقتاً (الشرق الاوسط)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More