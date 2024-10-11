مقدمة النشرة المسائية 11-10-2024

أكثر من قضية تقدَّمت إلى واجهة الأحداث اليوم:



الإشكال بين الجيش الاسرائيلي وقوات الطوارئ الدولية، ويبدو انه آخذ إلى الإنحسار. الجيش الاسرائيلي كشف أنه كان أصدر توجيهات لجنود اليونيفيل بدخول أماكن محمية والبقاء فيها قبل ساعات من الواقعة مع حزب الله، ليتابع:



نيران إسرائيلية أصابت فردين من اليونيفيل خلال الرد على تهديد في جنوب لبنان.



ويبدو ان الإعتبارات الميدانية يعطيها الجيش الاسرائيلي الأولوية في تعاطيه مع الميدان في الجنوب.



وبلغ الاهتمام بهذه القضية أن وزير الدفاع الأمريكي حث نظيره الإسرائيلي في اتصال هاتفي على ضمان سلامة قوات اليونيفيل في لبنان.



القضية الثانية، الهجوم الإعلامي المضاد الذي شته حزب الله من خلال مسؤول العلاقات الاعلامية في الحزب محمد عفيف، في ظهور لافت له، هو الثاني منذ شهر واسبوع، ومن قلب الضاحية الجنوبية، تحدث فيه سياسية وعسكر وإعلام: في السياسة أعلن أنه من المبكر حديث البعض عن الاستثمار السياسي في الداخل، ليقول "تذكروا نحن لسنا في عام 1982 حيث وصلت الدبابات الاسرائيلية إلى بيروت وغيرت المعادلات السياسية".



في الإعلام شنَّ هجومًا على وسائل إعلام عدة ، وانتقد الحكومة ووزارة الإعلام، وسأل أين هي وزارة العدل ، ولم يوفر المجلس الوطني للإعلام في انتقاده.



في العسكر، يقول عفيف: "المقاومون يرفضون الانسحاب من المواقع التي تعتبرها المقاومة ساقطة عسكرياً ايماناً منهم بالدفاع عن بلدهم وشعبهم".



القضية الثالثة أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حظي مجددًا بغطاء الكابينت ليواصل عملياته في ضرب حزب الله.



القضية الرابعة، لم يصدر أي كلام رسمي عن حزب الله يتعلق بالحاج وفيق صفا التذي قالت إسرائيل إن الغارة مساء أمس كانت تستهدفه.