مقدمة النشرة المسائية 13-3-2025

صحيح أن التعيينات العسكريةَ والأمنية، هي الحدثُ اللبناني، لكنه حدث عادي خصوصًا أنه مرّ بسلاسة في مجلس الوزراء، بعدما تم التوافق عليه قبل دخول القاعة.



الحدث الأبرز سوري وإسرائيلي: في سوريا الإعلان عن مسودة الإعلان الدستوري ، وتوقيعُه من قبل رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بعد تسلمه من لجنة الخبراء المكلفة صياغته.



وغدًا في سوريا اجتماع على جانب كبير من الأهمية بين الشرع ووفد تركي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيسَ جهاز المخابرات. تأتي الزيارة غداة ثلاثة تطورات: الأول أحداث الساحل السوري، والثاني الأتفاق بين الشرع وقسد ، والثالث الإعلان عن مسودة الدستور.



من سوريا إلى إسرائيل حيث أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أنه من المتوقع أن تزورَ مجموعة من نحو مئة 100 شخصيةِ بارزة من الدروز السوريين، هَضَبَة الجولان غدًا الجمعة.

المنطقة في حراك مثير ، ولبنان يتلمس خطواته في اتجاه محاولة التعافي وإعادة تكوين السلطة.



ومن الخطوات، تعيين القادة العسكريين والأمنيين، التي تزامنت مع كلام صارم لصندوق النقد الدولي عن وجوب الإصلاحات تحت طائلة حجب الاستثمارات، لا المساعدات ، لأنْ لا مساعدات.