مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025

قمة آلاسكا خطفت الأضواء، بمكانها وضيفيها. اختار دونالد ترامب آلاسكا التي اشتراها الأميركيون من القيصر مقابل خمسين مليون دولار. اختار أيضاً أن يكون وجهاً لوجه مع بوتين، بلا زيلينسكي الذي استُدعي على عجل إلى واشنطن الإثنين المقبل.. وعلى جدول أعماله حتمية تبادل الأراضي ممراً لتسوية تنهي الحرب وتجعل رئيس أميركا يفوز بجائزة نوبل الموعودة.



قمة أميركية روسية عنوانها حرب أوكرانيا، أما باقي الأزمات، فتنتظر "شرطي العالم" ماذا يريد. توم برّاك موفد ترامب إلى لبنان، يصل إلى بيروت مساء غدٍ ويمضي برفقة مورغان أورتاغوس أربعا وعشرين ساعة في الربوع اللبنانية المتأججة بعنوان حصرية السلاح. زيارة هي الأولى بعد إقرار ورقة برّاك من جهة، وعلى مسافة أسبوعين من التجديد لسنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد لقوات "اليونيفيل"، كما يريد الأميركيون، فيما ناقش الفرنسيون في اجتماع باريس زملاءهم الأميركيين بوجوب أن تبقى مهمة جنود القبعات الزرق مفتوحة زمنياً.



زحمة مواعيد لا تحجب التاريخ الموعود: خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح من الأول من أيلول حتى نهاية كانون الأول 2025. هذه الخطة باتت منجزة، حسب مصادر معنية، في انتظار القرار السياسي والتعويل على اتصالات إقليمية، وتحديداً سعودية إيرانية، في المرحلة الفاصلة، لعلها تُسهم في تبديد الأجواء التصعيدية التي كان أعنفها ما صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا سيما لجهة تلويحه بمعادلة "عليّ وعلى أعدائي يا رب". أما "الأخ الأكبر"، الرئيس نبيه بري فما يزال معتصماً بالصمت في انتظار كلمته التي وُصفت بالهامة في الحادي والثلاثين من هذا الشهر لمناسبة الذكرى الـ47 لاختفاء السيد موسى الصدر.