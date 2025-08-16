أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-16 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
قمة آلاسكا خطفت الأضواء، بمكانها وضيفيها. اختار دونالد ترامب آلاسكا التي اشتراها الأميركيون من القيصر مقابل خمسين مليون دولار. اختار أيضاً أن يكون وجهاً لوجه مع بوتين، بلا زيلينسكي الذي استُدعي على عجل إلى واشنطن الإثنين المقبل.. وعلى جدول أعماله حتمية تبادل الأراضي ممراً لتسوية تنهي الحرب وتجعل رئيس أميركا يفوز بجائزة نوبل الموعودة.
قمة أميركية روسية عنوانها حرب أوكرانيا، أما باقي الأزمات، فتنتظر "شرطي العالم" ماذا يريد. توم برّاك موفد ترامب إلى لبنان، يصل إلى بيروت مساء غدٍ ويمضي برفقة مورغان أورتاغوس أربعا وعشرين ساعة في الربوع اللبنانية المتأججة بعنوان حصرية السلاح. زيارة هي الأولى بعد إقرار ورقة برّاك من جهة، وعلى مسافة أسبوعين من التجديد لسنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد لقوات "اليونيفيل"، كما يريد الأميركيون، فيما ناقش الفرنسيون في اجتماع باريس زملاءهم الأميركيين بوجوب أن تبقى مهمة جنود القبعات الزرق مفتوحة زمنياً.
زحمة مواعيد لا تحجب التاريخ الموعود: خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح من الأول من أيلول حتى نهاية كانون الأول 2025. هذه الخطة باتت منجزة، حسب مصادر معنية، في انتظار القرار السياسي والتعويل على اتصالات إقليمية، وتحديداً سعودية إيرانية، في المرحلة الفاصلة، لعلها تُسهم في تبديد الأجواء التصعيدية التي كان أعنفها ما صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا سيما لجهة تلويحه بمعادلة "عليّ وعلى أعدائي يا رب". أما "الأخ الأكبر"، الرئيس نبيه بري فما يزال معتصماً بالصمت في انتظار كلمته التي وُصفت بالهامة في الحادي والثلاثين من هذا الشهر لمناسبة الذكرى الـ47 لاختفاء السيد موسى الصدر.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
16-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-16
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-16
مقدمة النشرة المسائية 16-7-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-16
مقدمة النشرة المسائية 16-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-16
مقدمة النشرة المسائية 16-6-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-14
مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-14
مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-14
مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-14
مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-13
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-12
مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-12
مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-06-02
غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2027
رياضة
2025-06-02
غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2027
0
أخبار دولية
2025-06-12
تعليق حركة الملاحة في مطار الإمام الخميني في طهران
أخبار دولية
2025-06-12
تعليق حركة الملاحة في مطار الإمام الخميني في طهران
0
أخبار لبنان
2025-06-25
طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات الى العراق
أخبار لبنان
2025-06-25
طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات الى العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25
استقبال حاشد في مطار بيروت لمنتخب كرة السلة للناشئين ابطال غرب آسيا
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25
استقبال حاشد في مطار بيروت لمنتخب كرة السلة للناشئين ابطال غرب آسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
أخبار دولية
13:36
معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"
0
أخبار دولية
13:26
غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…
أخبار دولية
13:26
غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…
0
أخبار دولية
13:25
مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد
أخبار دولية
13:25
مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد
0
أخبار دولية
13:23
تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب
أخبار دولية
13:23
تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم
0
اقتصاد
13:16
S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل
اقتصاد
13:16
S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:18
الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس
2
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
04:55
غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
3
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
أخبار دولية
03:37
رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...
4
أخبار لبنان
06:56
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار
أخبار لبنان
06:56
باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار
5
أمن وقضاء
06:26
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
أمن وقضاء
06:26
بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل
6
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
أخبار لبنان
05:08
جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"
7
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم
8
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
أخبار دولية
23:57
قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More