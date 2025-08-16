أخبار
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-16 | 12:48
2min
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025

قمة آلاسكا خطفت الأضواء، بمكانها وضيفيها. اختار دونالد ترامب آلاسكا التي اشتراها الأميركيون من القيصر مقابل خمسين مليون دولار. اختار أيضاً أن يكون وجهاً لوجه مع بوتين، بلا زيلينسكي الذي استُدعي على عجل إلى واشنطن الإثنين المقبل.. وعلى جدول أعماله حتمية تبادل الأراضي ممراً لتسوية تنهي الحرب وتجعل رئيس أميركا يفوز بجائزة نوبل الموعودة. 

قمة أميركية روسية عنوانها حرب أوكرانيا، أما باقي الأزمات، فتنتظر "شرطي العالم" ماذا يريد. توم برّاك موفد ترامب إلى لبنان، يصل إلى بيروت مساء غدٍ ويمضي برفقة مورغان أورتاغوس أربعا وعشرين ساعة في الربوع اللبنانية المتأججة بعنوان حصرية السلاح. زيارة هي الأولى بعد إقرار ورقة برّاك من جهة، وعلى مسافة أسبوعين من التجديد لسنة واحدة فقط غير قابلة للتمديد لقوات "اليونيفيل"، كما يريد الأميركيون، فيما ناقش الفرنسيون في اجتماع باريس زملاءهم الأميركيين بوجوب أن تبقى مهمة جنود القبعات الزرق مفتوحة زمنياً.

زحمة مواعيد لا تحجب التاريخ الموعود: خطة قيادة الجيش لتنفيذ قرار الحكومة بحصرية السلاح من الأول من أيلول حتى نهاية كانون الأول 2025. هذه الخطة باتت منجزة، حسب مصادر معنية، في انتظار القرار السياسي والتعويل على اتصالات إقليمية، وتحديداً سعودية إيرانية، في المرحلة الفاصلة، لعلها تُسهم في تبديد الأجواء التصعيدية التي كان أعنفها ما صدر عن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا سيما لجهة تلويحه بمعادلة "عليّ وعلى أعدائي يا رب". أما "الأخ الأكبر"، الرئيس نبيه بري فما يزال معتصماً بالصمت في انتظار كلمته التي وُصفت بالهامة في الحادي والثلاثين من هذا الشهر لمناسبة الذكرى الـ47 لاختفاء السيد موسى الصدر.

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

16-8-2025

مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
LBCI السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08

مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-16

مقدمة النشرة المسائية 16-7-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-06-16

مقدمة النشرة المسائية 16-6-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-14

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15

مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-14

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-13

مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-12

مقدمة النشرة المسائية 12-8-2025

LBCI
رياضة
2025-06-02

غريزمان يمدد عقده مع أتلتيكو حتى 2027

LBCI
أخبار دولية
2025-06-12

تعليق حركة الملاحة في مطار الإمام الخميني في طهران

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-25

طيران الشرق الأوسط: استئناف الرحلات الى العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-07-25

استقبال حاشد في مطار بيروت لمنتخب كرة السلة للناشئين ابطال غرب آسيا

LBCI
أخبار دولية
13:36

معاهدة البلاستيك: الأمم المتحدة بين إختبار المصالح... والفشل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مغاور لبنان وجهتكم في هذا الحر وقاديشا بانتظاركم: "AC ولا أجمل من هيك"

LBCI
أخبار دولية
13:26

غزة عالقة بين الإحتلال والمجاعة…

LBCI
أخبار دولية
13:25

مظاهرة لأهالي السويداء طالبت بحق تقرير المصير... والباحث السياسي السوري مضر الدبس يشرح للـLBCI المشهد

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل اللقاء والإتفاق والنقاط العالقة بين بوتين وترامب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ألاسكا تطوي صفحة العزلة الروسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم

LBCI
اقتصاد
13:16

S&P Global Ratings ترفع تصنيف ديون لبنان بالعملة المحلية على المدى الطويل من "CC" إلى "CCC"... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

حزب الله واستخدام الشارع خلال ثلاثة عقود

LBCI
حال الطقس
04:18

الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
04:55

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

LBCI
أخبار دولية
03:37

رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...

LBCI
أخبار لبنان
06:56

باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

LBCI
أمن وقضاء
06:26

بالجرم المشهود... توقيف مروّج مخدرات في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
05:08

جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إلى أصحاب المولدات والمشتركين… هذا التقرير يعنيكم

LBCI
أخبار دولية
23:57

قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات

