مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025

حرارة السياسة تخطّت حرارة الطقس. حزب الله قرر المواجهة بلهجةٍ عالية ، ورئيس الحكومة ردَّ عليه بلهجةٍ عالية، ويبدو أن الأمور، وفق هذه الوتيرة ، تسير في خط تصاعدي تصعيدي.أهمية كلام الشيخ نعيم قاسم ، ليس في مضمونه وحسب، بل في توقيته ايضا، بحيث جاء بعد أقل من اربع وعشرين ساعة على لقاء قاسم بعلي لاريجاني... وعدا إعلانِه عن رفض حزب الله تسليم السلاح، وهذا ليس جديدًا، فإنه بلغ في تصعيده حدّ تخوين الحكومة ونعتها بأنها اميركية وإسرائيلية، علمًا أن فيها أربعة وزراءَ من ثنائي حزب الله وحركة امل.قاسم لوَّح بانفجار لبنان وبخرابه، لكنه حمَّل الحكومة المسؤولية.الجديد في تصعيد قاسم تلميحه إلى استخدام الشارع ليبلُغ السفارة الأميركية ، وهي المرة الأولى التي يصل فيها تهديد حزب الله إلى السفارة الأميركية منذ وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الأول الفائت.رئيس الحكومة نواف سلام، لم يتأخر في الرد ، فاختار منصة سعودية هي صحيفة الشرق الاوسط ، فقال في مقابلة معها: " هذا التهديد المبطن أو المباشر" بالحرب الأهلية، حرام.. وتابع: قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يهمنا أن يكون كلُّه تحت إمرة الدولة.سلام أكد أن هذه حكومة ٌ وطنية لبنانية تأخذ قراراتها في مجلس الوزراء، لا تخضع إلا لإملاءات مطالب اللبنانيين منا، واللبنانيون في أغلبيتهم الساحقة مع قرار الحكومة بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح.واتهم سلام حزب الله من دون أن يسميه فقال : " أنا أعرف من يخضع لإملاءات، ومن يرى نفسه امتداداً لأطراف خارجية.وختم سلام : حذار التصرفات اللامسؤولة التي تشجع على الفتنة...لم تقتصر الردود على رئيس الحكومة بل إن كلام قاسم استحوذ ردوداً من أكثر من وزير ومن أكثر من نائب.الحكومة بدأت إجازتها حتى آخر هذا الشهر، فهل تصعيد الشيخ قاسم وردُّ الرئيس سلام سيقطعان عليها إجازتها؟