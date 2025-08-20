أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
لغز الأقوياء
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-20 | 12:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
بحلول نهاية آب، يفترض أن يعود توم براك ومورغان اورتاغوس الى بيروت، وبحسب معلومات الـLBCI فان المسؤولـين الاميركيين لن يحملا معهما ردا اسرائيليا على ما تسميه السلطات اللبنانية ورقة باراك المعدلة، بعدما اقرتها الحكومة.
العودة اذا حصلت، تكون قريبة من الموعد المفترض لتقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خطة حصر السلاح في يد الدولة, وفي عز قرار تمديد الامم المتحدة لعمل القوات الدولية في الجنوب.
قرار التمديد هذا لا يزال يخضع لمفاوضات صعبة.
فاسرائيل لا تريد التمديدَ اصلا، والولايات المتحدة التي تساهم وحدَها بخمسٍ وعشرين في المئة من ميزانية قوات حفظ السلام حول العالم، تضع شروطا للتمديد، أبرزُها انهاءُ عمل القوات الدولية في لبنان تدريجيا مع بلوغ آب الـ2026، بنصٍ واضح يُدرَج في قرار التمديد.
اما فرنسا، حاملة القلم، اي المسؤولة عن صياغة القرار، وكذلك الصين، روسيا، وبريطانيا، فتخوض كلٌ منها المفاوضات على قاعدة مصالحها ليس في لبنانَ فقط، أنما في العالمِ كلِه، وسط تصاعد الحديث عن ان وقف عمليات القوات الدولية في لبنان يعني التشكيك بالقدرة على تنفيذ مندرجات القرار الدولي الرقم 1701، وهو ما يطالب به الجميع.
على هذه القاعدة، أيامٌ قليلة تفصلنا عن استحقاقـي الخطة والتمديد واسرائيل خلال هذه الايام ستمارسُ كلَ انواع التهديد والتهويل وزرع الفتن.
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
20-8-2025
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-08
مقدمة النشرة المسائية 8-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-18
مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-18
مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-17
مقدمة النشرة المسائية 17-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-17
مقدمة النشرة المسائية 17-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-16
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-16
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-18
مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-18
مقدمة النشرة المسائية 18-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-17
مقدمة النشرة المسائية 17-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-17
مقدمة النشرة المسائية 17-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-16
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-16
مقدمة النشرة المسائية 16-8-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-06-25
توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...
أمن وقضاء
2025-06-25
توقيف سوري في كسروان تلقّى تدريبات بإشراف مدرّبين انتموا سابقًا إلى "داعش"...
0
أخبار لبنان
2025-08-19
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
أخبار لبنان
2025-08-19
وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا
0
أخبار لبنان
11:44
غوركا: يجب إيجاد طريقة لمساعدة الرئيس عون حتى يستطيع لبنان أن ينمو مجدداً
أخبار لبنان
11:44
غوركا: يجب إيجاد طريقة لمساعدة الرئيس عون حتى يستطيع لبنان أن ينمو مجدداً
0
حال الطقس
2025-04-24
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
حال الطقس
2025-04-24
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل
0
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
أخبار دولية
13:36
كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
هل تعود خدمة العلم قريباً؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
تقارير نشرة الاخبار
13:16
فرصة ثلاثة أيام للطلاب…
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
أخبار لبنان
08:31
في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي
2
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
أخبار دولية
03:47
بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن
3
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:08
إليكم حال الطقس في لبنان...
4
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
أخبار لبنان
10:47
انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية
5
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
أخبار لبنان
09:59
اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني
6
أمن وقضاء
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
أمن وقضاء
05:27
يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية
7
خبر عاجل
01:51
الراعي: البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الأول المقبل
خبر عاجل
01:51
الراعي: البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الأول المقبل
8
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
أخبار لبنان
16:29
الأمن العام: توقيف جميع العسكريين المولجين استلام التدابير العدلية على خلفية مغادرة لبناني لبنان عبر المطار وفي حقه بلاغ بحث وتحر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More