مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

بحلول نهاية آب، يفترض أن يعود توم براك ومورغان اورتاغوس الى بيروت، وبحسب معلومات الـLBCI فان المسؤولـين الاميركيين لن يحملا معهما ردا اسرائيليا على ما تسميه السلطات اللبنانية ورقة باراك المعدلة، بعدما اقرتها الحكومة.



العودة اذا حصلت، تكون قريبة من الموعد المفترض لتقديم قائد الجيش العماد رودولف هيكل، خطة حصر السلاح في يد الدولة, وفي عز قرار تمديد الامم المتحدة لعمل القوات الدولية في الجنوب.



قرار التمديد هذا لا يزال يخضع لمفاوضات صعبة.



فاسرائيل لا تريد التمديدَ اصلا، والولايات المتحدة التي تساهم وحدَها بخمسٍ وعشرين في المئة من ميزانية قوات حفظ السلام حول العالم، تضع شروطا للتمديد، أبرزُها انهاءُ عمل القوات الدولية في لبنان تدريجيا مع بلوغ آب الـ2026، بنصٍ واضح يُدرَج في قرار التمديد.



اما فرنسا، حاملة القلم، اي المسؤولة عن صياغة القرار، وكذلك الصين، روسيا، وبريطانيا، فتخوض كلٌ منها المفاوضات على قاعدة مصالحها ليس في لبنانَ فقط، أنما في العالمِ كلِه، وسط تصاعد الحديث عن ان وقف عمليات القوات الدولية في لبنان يعني التشكيك بالقدرة على تنفيذ مندرجات القرار الدولي الرقم 1701، وهو ما يطالب به الجميع.



على هذه القاعدة، أيامٌ قليلة تفصلنا عن استحقاقـي الخطة والتمديد واسرائيل خلال هذه الايام ستمارسُ كلَ انواع التهديد والتهويل وزرع الفتن.