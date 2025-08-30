مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025

ستة أيام تفصلنا عن موعد جلسة الحكومة الجمعة، وعرضِ قائد الجيش في خلالها خطة المؤسسة العسكرية لحصر السلاح في يد الدولة.الجلسة كان يفترض عقدها الثلاثاء، والمقار الرئاسية الثلاثة اتفقت على ارجائها، بحثا عن حل يبدو حتى الساعة صعبا.فحزب الله على موقفه، وقد أعاد عبر نائبه حسن عز الدين استعراض عدم التزام إسرائيل بنود وقف النار، ليستخلص قائلا: لا تسليم للسلاح.الحكومة على موقفها كذلك، وهذا ما أعاد تأكيده رئيسها نواف سلام عندما قال للـLBCI اليوم: ملتزمون أهداف الورقة الأميركية التي أُدخلت عليها تعديلات لبنانية.سلام وبكلامه هذا، يكون قد نسف ما قاله نائبه طارق متري عن أن ورقة توم براك لا قيمة لها، نتيجة عدم التزام اسرائيل وقف الأعمال العدائية، ونسف كذلك ما حكي عن تسوية ما، قوامها ما أعلنه طارق متري.لكن كل ذلك لا يعني أبدا أن مبدأ حصرية السلاح عاد للنقاش، فهو قرار لا رجوع عنه وفق اتفاق الطائف والقرارات الدولية وسيناقَش الجمعة، بحسب متري.أمام هذه الوقائع، الكل ينتظر كلمة الرئيس نبيه بري في الثالثة والنصف غدا في ذكرى تغييب الإمام الصدر، فماذا سيقول عن حصرية السلاح، والورقة الأميركية ووحدة اللبنانيين، والحوار الداخلي والضغوط الخارجية؟وكما انتظارُ هذه الكلمة، كذلك انتظار مصير مشاركة وزراء ثنائي أمل - "حزب الله" ومعهما الوزير فادي مكي في جلسة الجمعة، وخطةُ الجيش القادر وحده، منطقيا، على تحديد المهل الزمنية التي يحتاجها، لتنفيذ خطة سحب السلاح.في هذا الوقت، تواصل إسرائيل استعراض قوتها العسكرية من غزة الى اليمن، حيث أعلن الحوثيون عصرا مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء في ضربة نُفذت الخميس.