الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-31 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025

الموقف المنتظر للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لم يحمِل جديدًا، بل بقي ضمن سقف التوقعات، لكنه في مجمله خطاب هادئ.
الرئيس بري أعاد طرح  الحوار كإطار لمناقشة مصير السلاح، فقال: "منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني"، وفي رفض للإطار المطروح وهو مجلس الوزراء، يقول الرئيس بري:"أبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والاطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701". 
لم يلقَ موقف الرئيس بري، حتى الساعة، أي تعليق رسمي لبناني ولا أي تعليق خارجي من الأطراف المعنيين بملف سلاح حزب الله. وأكثر فأكثر فإن الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الجمعة المقبل حيث يفترض ان يقدِّم قائد الجيش خطة حصرية السلاح بيد الدولة وهذا يعني ان بقاء الجلسة هو إسقاط لاقتراح بري " الحوار كإطار".
موقف الرئيس بري جاء بعد ساعات على غارات إسرائيلية على شمال الليطاني . الضربات، بحسب الجيش الاسرائيلي، جاءت ردًا على ان حزب الله يواصل تعزيز قدراته العسكرية والصاروخية واستعداده لاحتمال تصعيد وهجوم على إسرائيل، كما أعلن أنه  مستمر في عملياته لمنع تعزيز قدرات حزب الله بما في ذلك ما ادعاه من إقامة منشآت تحت الأرض. كما تأتي الغارات في وقت ارتفع فيه المطلب الإسرائيلي بوضع خطة تضمن عدم انسحاب اسرائيل من المواقع الخمسة التي يحتلها جيشها، ويعتبر الجيش الاسرائيلي ان عملية نزع سلاح حزب الله تتطلب وقتا سيستفيد الحزب منه لتعزيز قدراته.
في تطور عسكري بارز في إسرائيل، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غزة.
أما التطور السياسي الإسرائيلي الأبرز فإعلان ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ، في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش.

 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

31-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-21

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19

مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15

مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-30

مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-29

مقدمة النشرة المسائية 29-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-28

مقدمة النشرة المسائية 28-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-27

مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:49

الزميلة آمال شحادة: هجمات الجيش الإسرائيليّ التي وُصفت بغير الاعتيادية وصل صداها الى بلدات الشمال الإسرائيليّ وأدت الى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس

LBCI
خبر عاجل
2025-06-23

رويترز: قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني

LBCI
أخبار لبنان
02:19

التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-29

بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات

LBCI
رياضة
13:36

الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:35

الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
أخبار دولية
13:33

الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
13:30

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:28

بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة

LBCI
أمن وقضاء
13:14

النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود

LBCI
أخبار دولية
13:07

مطالبات إسرائيلية للإبقاء على إحتلال التلال الخمس…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:53

شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟

LBCI
أخبار لبنان
01:58

الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”

LBCI
خبر عاجل
09:07

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس

LBCI
أخبار دولية
13:33

فرنسا تتحضر للحرب!

LBCI
أخبار دولية
00:39

“حماس” أكّدت مقتل قائدها العسكريّ في غزة

LBCI
خبر عاجل
06:49

نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة

LBCI
خبر عاجل
00:46

سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية

LBCI
خبر عاجل
08:09

بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو شرفنا كلبنان في إطار حوار هادىء توافقي بما يفضي لصياغة إستراتيجية للأمن الوطني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More