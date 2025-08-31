مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025

الموقف المنتظر للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لم يحمِل جديدًا، بل بقي ضمن سقف التوقعات، لكنه في مجمله خطاب هادئ.الرئيس بري أعاد طرح الحوار كإطار لمناقشة مصير السلاح، فقال: "منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني"، وفي رفض للإطار المطروح وهو مجلس الوزراء، يقول الرئيس بري:"أبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والاطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701".لم يلقَ موقف الرئيس بري، حتى الساعة، أي تعليق رسمي لبناني ولا أي تعليق خارجي من الأطراف المعنيين بملف سلاح حزب الله. وأكثر فأكثر فإن الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الجمعة المقبل حيث يفترض ان يقدِّم قائد الجيش خطة حصرية السلاح بيد الدولة وهذا يعني ان بقاء الجلسة هو إسقاط لاقتراح بري " الحوار كإطار".موقف الرئيس بري جاء بعد ساعات على غارات إسرائيلية على شمال الليطاني . الضربات، بحسب الجيش الاسرائيلي، جاءت ردًا على ان حزب الله يواصل تعزيز قدراته العسكرية والصاروخية واستعداده لاحتمال تصعيد وهجوم على إسرائيل، كما أعلن أنه مستمر في عملياته لمنع تعزيز قدرات حزب الله بما في ذلك ما ادعاه من إقامة منشآت تحت الأرض. كما تأتي الغارات في وقت ارتفع فيه المطلب الإسرائيلي بوضع خطة تضمن عدم انسحاب اسرائيل من المواقع الخمسة التي يحتلها جيشها، ويعتبر الجيش الاسرائيلي ان عملية نزع سلاح حزب الله تتطلب وقتا سيستفيد الحزب منه لتعزيز قدراته.في تطور عسكري بارز في إسرائيل، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غزة.أما التطور السياسي الإسرائيلي الأبرز فإعلان ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ، في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش.