الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
23
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-31 | 13:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
3
min
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
الموقف المنتظر للرئيس نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، لم يحمِل جديدًا، بل بقي ضمن سقف التوقعات، لكنه في مجمله خطاب هادئ.
الرئيس بري أعاد طرح الحوار كإطار لمناقشة مصير السلاح، فقال: "منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني"، وفي رفض للإطار المطروح وهو مجلس الوزراء، يقول الرئيس بري:"أبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والاطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701".
لم يلقَ موقف الرئيس بري، حتى الساعة، أي تعليق رسمي لبناني ولا أي تعليق خارجي من الأطراف المعنيين بملف سلاح حزب الله. وأكثر فأكثر فإن الكرة باتت في ملعب مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الجمعة المقبل حيث يفترض ان يقدِّم قائد الجيش خطة حصرية السلاح بيد الدولة وهذا يعني ان بقاء الجلسة هو إسقاط لاقتراح بري " الحوار كإطار".
موقف الرئيس بري جاء بعد ساعات على غارات إسرائيلية على شمال الليطاني . الضربات، بحسب الجيش الاسرائيلي، جاءت ردًا على ان حزب الله يواصل تعزيز قدراته العسكرية والصاروخية واستعداده لاحتمال تصعيد وهجوم على إسرائيل، كما أعلن أنه مستمر في عملياته لمنع تعزيز قدرات حزب الله بما في ذلك ما ادعاه من إقامة منشآت تحت الأرض. كما تأتي الغارات في وقت ارتفع فيه المطلب الإسرائيلي بوضع خطة تضمن عدم انسحاب اسرائيل من المواقع الخمسة التي يحتلها جيشها، ويعتبر الجيش الاسرائيلي ان عملية نزع سلاح حزب الله تتطلب وقتا سيستفيد الحزب منه لتعزيز قدراته.
في تطور عسكري بارز في إسرائيل، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس مقتل أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في غزة.
أما التطور السياسي الإسرائيلي الأبرز فإعلان ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تدرس ضم الضفة الغربية ، في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة ستحظى بقدر أكبر من النقاش.
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
31-08-2025
مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-25
مقدّمة النشرة المسائيّة 25-08-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-08-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-19
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-15
مقدمة النشرة المسائية 15-08-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-30
مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-30
مقدمة النشرة المسائية 30-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-29
مقدمة النشرة المسائية 29-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-29
مقدمة النشرة المسائية 29-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-28
مقدمة النشرة المسائية 28-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-28
مقدمة النشرة المسائية 28-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-27
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-27
مقدمة النشرة المسائية 27-8-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:49
الزميلة آمال شحادة: هجمات الجيش الإسرائيليّ التي وُصفت بغير الاعتيادية وصل صداها الى بلدات الشمال الإسرائيليّ وأدت الى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس
آخر الأخبار
01:49
الزميلة آمال شحادة: هجمات الجيش الإسرائيليّ التي وُصفت بغير الاعتيادية وصل صداها الى بلدات الشمال الإسرائيليّ وأدت الى اهتزاز المنازل الإسرائيلية عند خط التماس
0
خبر عاجل
2025-06-23
رويترز: قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني
خبر عاجل
2025-06-23
رويترز: قطر تقول إنها تحتفظ بحقها في الرد بعد الهجوم الإيراني
0
أخبار لبنان
02:19
التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية
أخبار لبنان
02:19
التفاصيل عن الاعتداءات الاسرائيلية من النبطية
0
أمن وقضاء
2025-08-29
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
أمن وقضاء
2025-08-29
بسبب أعمال تعبيد... تدابير سير لمدة 3 أيام في محلة الجعيتاوي - الأشرفية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من طرابلس للزرارية مرورًا ببيروت… إرادة الحياة أقوى من الحروب والأزمات
0
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
رياضة
13:36
الرياضة للجميع من عاليه إلى بيروت: ننتظركم!
0
علوم وتكنولوجيا
13:35
الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟
علوم وتكنولوجيا
13:35
الموز فات على الذكاء الإصطناعي… شو قصة Nano Banana؟
0
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
0
أخبار دولية
13:33
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
13:33
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا
0
أخبار دولية
13:30
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
13:30
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يستمر في رسم خطط الهجوم على غزة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:28
بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة
أخبار دولية
13:28
بين تأكيد إسرائيل وصمت حماس...حقيقة مقتل أبو عبيدة رهن الساعات المقبلة
0
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
أمن وقضاء
13:14
النازحون السوريون يعودون بأعداد كبيرة إلى بلادهم... صفوف طويلة من الحافلات على الحدود
0
أخبار دولية
13:07
مطالبات إسرائيلية للإبقاء على إحتلال التلال الخمس…
أخبار دولية
13:07
مطالبات إسرائيلية للإبقاء على إحتلال التلال الخمس…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
08:53
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
أمن وقضاء
08:53
شام مصطفى البوبلي غادرت منزل زوجها إلى جهة مجهولة ولم تعد... هل تعرفون شيئًا عنها؟
2
أخبار لبنان
01:58
الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”
أخبار لبنان
01:58
الجيش الإسرائيليّ: هجماتنا في جنوب لبنان استهدفت البنية التحتية السرية لـ”حزب الله”
3
خبر عاجل
09:07
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
خبر عاجل
09:07
وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل المتحدث بإسم الجناح العسكري لحماس
4
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
أخبار دولية
13:33
فرنسا تتحضر للحرب!
5
أخبار دولية
00:39
“حماس” أكّدت مقتل قائدها العسكريّ في غزة
أخبار دولية
00:39
“حماس” أكّدت مقتل قائدها العسكريّ في غزة
6
خبر عاجل
06:49
نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة
خبر عاجل
06:49
نتنياهو: استهدفنا المتحدث باسم الجناح العسكريّ لـ"حماس" أبو عبيدة
7
خبر عاجل
00:46
سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية
خبر عاجل
00:46
سلسلة غارات استهدفت حرش علي الطاهر قرب النبطية
8
خبر عاجل
08:09
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو شرفنا كلبنان في إطار حوار هادىء توافقي بما يفضي لصياغة إستراتيجية للأمن الوطني
خبر عاجل
08:09
بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح الذي هو شرفنا كلبنان في إطار حوار هادىء توافقي بما يفضي لصياغة إستراتيجية للأمن الوطني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More