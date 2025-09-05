الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05 | 12:55
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
3min
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025

رحَّب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. 

هذا هو المخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء، فنفذ من قطوع "اقرَّ مجلس الوزراء" وتفادى الانفجار. فبين "أقر" و"رحَّب" أسلوب لغوي ليس أكثر ، وعلمت الـ" ال بي سي آي" أن الخطة موزعة على خمسة مراحل وكل مرحلة تمتد بمدة معينة وتشمل حصرية السلاح في جنوب لبنان واحتواءه على كامل الأراضي اللبنانية ومنع نقل السلاح واستخدامه".

وفق هذه المعلومات، فإن مجلس الوزراء يكون قد اقر الخطة وإنْ كان استخدم "رحَّب" وليس "أقر". وبهذا التخفيف اللغوي يكون قد سحب صاعق التفجير وردات الفعل في الشارع.
خصوصًا أنه تقرر أن يقدم قائد ال تقريرا شهريا  إلى مجلس الوزراء عن تقدم مراحل الخطة.

وفي معلومات للـ "أل بي سي آي" فأن الرئيس نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية، فهما لم تحددا مهلا زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة، وهو قال: "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته".

كما أن مسؤولا أميركيا لـLBCI قال: "قرار الحكومة اليوم يبدو إيجابياً نسبياً، ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش".

في 5 آب و7 آب أقر مجلس الوزراء بنود الأهداف من ورقة الموفد الأميركي توم براك وطلب خطة من قيادة الجيش على أن تكون مهلة الخطة لأربعة اشهر.  

في 5 أيلول، اي اليوم انعقدت الجلسة للإستماع إلى خطة قيادة الجيش فتم الترحيب بها.  

انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، فالتحق بهم الوزير الشيعي الخامس، وهو كان فعل ذلك في جلسة سابقة، هو قال نهارًا لوكالة الصحافة الفرنسية "ذاهبون للجلسة بإيجابية" وهو قبل مغادرته الجلسة وضع استقالته في عهدة رئيس الجمهورية "إذا تطلب الامر"، وفي ما اوضح رئيس مكتب الإعلام في قصر بعبدا الاستاذ رفيق شلالا.

وقال عبر منصة إكس: "أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
  
ماذا جرى اليوم في مجلس الوزراء؟  

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

5-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04

مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02

مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-09

مقدمة النشرة المسائية 9-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-09

مقدمة النشرة المسائية ٩-٧-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04

مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03

مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02

مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
فنّ
2025-07-11

آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
منوعات
2025-07-09

"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-28

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
أخبار لبنان
16:15

باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها

LBCI
أخبار لبنان
13:44

بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!

LBCI
رياضة
13:38

روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
13:27

عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…

LBCI
أخبار دولية
13:19

تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…

LBCI
أمن وقضاء
13:17

ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:14

جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها

LBCI
خبر عاجل
12:46

مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
00:48

جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
23:37

نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية

LBCI
صحف اليوم
00:15

مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل

LBCI
اقتصاد
02:16

جدول أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
00:00

طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
07:00

معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة

LBCI
خبر عاجل
12:36

معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة

Learn More