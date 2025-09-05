الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابتسم أيها الجنرال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05 | 12:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
3
min
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
رحَّب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
هذا هو المخرج الذي توصل إليه مجلس الوزراء، فنفذ من قطوع "اقرَّ مجلس الوزراء" وتفادى الانفجار. فبين "أقر" و"رحَّب" أسلوب لغوي ليس أكثر ، وعلمت الـ" ال بي سي آي" أن الخطة موزعة على خمسة مراحل وكل مرحلة تمتد بمدة معينة وتشمل حصرية السلاح في جنوب لبنان واحتواءه على كامل الأراضي اللبنانية ومنع نقل السلاح واستخدامه".
وفق هذه المعلومات، فإن مجلس الوزراء يكون قد اقر الخطة وإنْ كان استخدم "رحَّب" وليس "أقر". وبهذا التخفيف اللغوي يكون قد سحب صاعق التفجير وردات الفعل في الشارع.
خصوصًا أنه تقرر أن يقدم قائد ال تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء عن تقدم مراحل الخطة.
وفي معلومات للـ "أل بي سي آي" فأن الرئيس نبيه بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية، فهما لم تحددا مهلا زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة، وهو قال: "انا ضد اي حراك في الشارع ولو اقتضى الامر ان انزل الى الشارع شخصيا لمواجهته".
كما أن مسؤولا أميركيا لـLBCI قال: "قرار الحكومة اليوم يبدو إيجابياً نسبياً، ويبقى الترقب لما ستقدمه خطة الجيش".
في 5 آب و7 آب أقر مجلس الوزراء بنود الأهداف من ورقة الموفد الأميركي توم براك وطلب خطة من قيادة الجيش على أن تكون مهلة الخطة لأربعة اشهر.
في 5 أيلول، اي اليوم انعقدت الجلسة للإستماع إلى خطة قيادة الجيش فتم الترحيب بها.
انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، فالتحق بهم الوزير الشيعي الخامس، وهو كان فعل ذلك في جلسة سابقة، هو قال نهارًا لوكالة الصحافة الفرنسية "ذاهبون للجلسة بإيجابية" وهو قبل مغادرته الجلسة وضع استقالته في عهدة رئيس الجمهورية "إذا تطلب الامر"، وفي ما اوضح رئيس مكتب الإعلام في قصر بعبدا الاستاذ رفيق شلالا.
وقال عبر منصة إكس: "أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه اذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".
ماذا جرى اليوم في مجلس الوزراء؟
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
5-9-2025
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-09
مقدمة النشرة المسائية 9-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-09
مقدمة النشرة المسائية 9-8-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٧-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٧-٢٠٢٥
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-02
مقدمة النشرة المسائية 2-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-01
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-01
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
فنّ
2025-07-11
آدم يُطلق"يا حلو"... أغنية مميزة وكليب بتقنية الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
0
منوعات
2025-07-09
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
منوعات
2025-07-09
"الشيف وفاء" تطلّ على متابعيها بإعلان صادم: نزعت الحجاب لهذه الأسباب (فيديو)
0
أمن وقضاء
2025-08-28
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
أمن وقضاء
2025-08-28
الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
أخبار لبنان
16:15
باسيل: نؤيد حصرية السلاح ونرفض الحرب الاهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أبناء سوريا يساهمون بأموالهم لإعادة إعمارها
0
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
أخبار لبنان
13:44
بيروت وجمعية بيروت ماراتون على موعد مميز صباح الأحد مع Run The City
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الكحول المغشوش بين "دكاكين تحت الدرج" ومراقبة مسؤولة!
0
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
رياضة
13:38
روجيه فغالي يحسم المرحلة الخاصة الإستعراضية من رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
أخبار دولية
13:27
عمليات لتدمير ما يزيد عن مئة مبنى في غزة…
0
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
أخبار دولية
13:19
تفاصيل التحذير الأميركي وجدول أعمال أورتاغوس…
0
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:17
ترتيبات أمنية على وتركيز على مراقبة بعض النقاط الحساسة... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
أمن وقضاء
13:14
جلسة حصر السلاح... هذه آخر تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
خبر عاجل
12:46
مصادر وزارية تكشف للـLBCI المراحل الجغرافية لخطة الجيش
2
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
أخبار لبنان
00:48
جلسة لمجلس الوزراء في لبنان لمناقشة خطة حصر سلاح “حزب الله”
3
أخبار لبنان
23:37
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
أخبار لبنان
23:37
نيويورك تايمز: الخطر الذي يواجه لبنان هو التأخير أو الحلول الجزئية فقد تعمد إسرائيل الى “إنهاء المهمة” عبر حملة عسكرية
4
صحف اليوم
00:15
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
صحف اليوم
00:15
مصادر “الأنباء الكويتية”: الحكومة أمام خيارات صعبة وهذا المخرج المحتمل
5
اقتصاد
02:16
جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:16
جدول أسعار المحروقات
6
صحف اليوم
00:00
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
00:00
طهران تبحث عن قنوات جديدة لضخ أموال إلى “حزب الله” (الشرق الأوسط)
7
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
أخبار لبنان
07:00
معلومات الـLBCI: خطة الجيش لا تتضمن مهلًا زمنية وما يُتداول عن البدء من بيروت عار من الصحة
8
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
خبر عاجل
12:36
معلومات للـLBCI: الرئيس بري تلقف صيغة الحكومة وخطة الجيش بايجابية اذ لم تحددا مهلة زمنية لتنفيذ خطة حصرية السلاح ورهنتا التنفيذ بقبول اسرائيل بالخطة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More