الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-07 | 13:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
3
min
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2025
يتوجه الشرق الاوسط إما صوب وقف الحروب وإما صوب تصعيد الجبهات لا سيما تلك المفتوحة مع إسرائيل.
في المواعيد الحاسمة، العينُ على الثاني والعشرين من أيلول موعدِ إستئناف مؤتمر دولي يعقد في نيويورك، يبحث حل الدولتين.
السعودية وفرنسا تلعبان دوراً محورياً في الإعداد للمؤتمر، أما الولايات المتحدة وإسرائيل فترفضان حتى فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.
المؤتمر الذي يحمل عنوان "مؤتمر فلسطين الدولي" كان يفترض عقدُه ما بين السابع عشر والعشرين من حزيران الفائت على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة، لكن الهجوم الاسرائيلي المفاجئ على إيران في الثالث عشر من الشهر نفسه، أطاح به.
هذا في المواعيد، أما المؤشرات، فهي توحي بتصاعد سيناريو المواجهة.
فتل أبيب تكثف تحضيراتِها العسكرية لإستكمال الحرب على إيران، رأس المحور الذي أراد تدمير اسرائيل بحسب بنيامين نتنياهو، فيما تواصل طهران إدارة التصعيد عبر حلفائها في المنطقة، ومنهم الحوثيون الذين إستهدفوا في ضربة حساسة اليوم مطار رامون جنوبَ إسرائيل.
ما بين طريق السلام الطويل، والحرب التي قد تنفجر في أي لحظة، يقف لبنان وفيه حليف أساسي لايران هو حزب الله، الذي تتواصل الضغوط في إتجاه حصر سلاحه بيد الدولة.
وفي هذا الاطار، عقدت لجنة إتفاق وقف النار إجتماعاً في الناقورة اليوم، شاركت فيه المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس وقائدُ المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي براد كوبر، كذلك ضباطا من الجيش اللبناني.
معلومات الـLBCI تقول إن الاجتماع كان جيداً وشهد تأييداً للجيش ودعماً له في كل خطواته، من العمليات التي يقوم بها جنوب الليطاني، الى تنفيذه خطة حصرية السلاح بيد الدولة, مع التركيز على تفعيل عمل الميكانيزم، وهنا السؤال:
هل سيتمكن الميكانيزم، المرتبط بالقيادة الوسطى الاميركية، من إقناع إسرائيل بتنفيذ ما عليها من التزامات، فيتقدم الجيش بسرعة صوب إنهاء المرحلة الاولى من خطته في جنوب الليطاني، ليواصل بعدها ما تعهد به؟ وهذا المساء، تناول رئيسُ حزب القوات اللبنانية سمير جعجع موضوع حصرية السلاح فقال: خسرتم الحرب ووافقتم على وقف النار مع علمكم انه استسلام، مضيفاً: "أقصرُ طريق ٍ لاخراج اسرائيل من الجنوب قيامُ دولة فعلية في لبنان فهل يكون مطلب ُ حصر السلاح غيرَ وطني أم هو المطلب الوطني الوحيد؟".
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
7-9-2025
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٧-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-09
مقدمة النشرة المسائية ٩-٧-٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-06
مقدمة النشرة المسائية 6-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-05
مقدمة النشرة المسائية 5-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-04
مقدمة النشرة المسائية 4-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-03
مقدّمة النشرة المسائيّة 03-09-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
"إنه الأذكى والأسرع"... "أوبن إيه آي" تطلق "جي بي تي 5"
علوم وتكنولوجيا
2025-08-08
"إنه الأذكى والأسرع"... "أوبن إيه آي" تطلق "جي بي تي 5"
0
أمن وقضاء
2025-09-06
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
2025-09-06
بينهم 18 فتاة... توقيف متورّطين بجرم دعارة ومخدرات وختم فندق بالشمع الأحمر
0
أخبار لبنان
06:57
أورتاغوس في بيروت...
أخبار لبنان
06:57
أورتاغوس في بيروت...
0
خبر عاجل
2025-04-22
الدّفاع المدنيّ: استشهاد مواطن في استهداف إسرائيليّ للسيارة في بعورته
خبر عاجل
2025-04-22
الدّفاع المدنيّ: استشهاد مواطن في استهداف إسرائيليّ للسيارة في بعورته
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طقوس غريبة خلف القمر الدموي
0
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
أخبار لبنان
14:22
خسوف كلي يوحّد العالم تحت قبة السماء...
0
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
رياضة
14:18
روجيه فغالي يحسم رالي لبنان الدولي بالإمتار الأخيرة امام ناصر العطية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
تقارير نشرة الاخبار
14:16
سباق Yalla Nerkod في جبيل… الرياضة رسالة أمل وتربية لمستقبل أفضل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
تقارير نشرة الاخبار
14:15
سباق المدينة: بيروت تركض بقلب واحد!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
تقارير نشرة الاخبار
14:11
كارلو أكوتيس قديس الشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
تقارير نشرة الاخبار
13:55
السعودية في طليعة إعمار سوريا: من الدعم الإنساني إلى المشاريع الكبرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أحمد زيدان للـLBCI: على لبنان مبادلة الاشارات الايجابية التي أعطتها الدولة السورية عبر الإفراج عن المعتقلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
تقارير نشرة الاخبار
13:49
قداس شهداء المقاومة: حضور ديني وسياسي ووطني جامع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
أخبار لبنان
15:05
بالصور - عرس جماعي في بكركي
2
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
أمن وقضاء
01:21
ضبط شاحنة محملة بالمخدرات في بخعون - الضنية
3
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
أمن وقضاء
01:54
الأمن العام: توقيف 11 شخصًا في أحد فنادق جبل لبنان بجرم ممارسة الدعارة ومخالفة نظامي الإقامة والعمل
4
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:26
إحتمال أمطار خفيفة غدًا... هذه تفاصيل الطقس
5
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
أخبار لبنان
05:34
الراعي: لبنان لن يقوم بالإنشغال بالصغائر بل بالعودة إلى العيش المشترك والمساواة تحت سقف القانون
6
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
خبر عاجل
10:38
تابعوا القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية مباشرة من معراب عبر الـLBCI والموقع الالكتروني
7
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
أخبار لبنان
13:14
ملف الكازينو: القاضي يمنع اي محاكمة جنائية
8
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
خبر عاجل
12:41
جعجع لحزب الله: اذا كنتم تتهربون من تسليم السلاح على اعتبار أنه استسلام فانتم تهربون من الاستسلام الى الانتحار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More