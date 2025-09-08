مقدمة النشرة المسائية 8-9-2025

بعد أربع وعشرين ساعة على زيارة الموفدة الأميركية موغان أورتيغاس وقائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" براد كوبر للبنان، وبعد ثلاثة أيام على ترحيب مجلس الوزراء بخطة قيادة الجيش حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، غارات إسرائيلية عنيفة على الهرمل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها استهدفت سلسلة أهداف لحزب الله بينها معسكرات لقوة الرضوان.وتقول الوكالة، إن الجيش الاسرائيلي رصد داخل المعسكرات عناصر من حزب الله، وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية، وأنه يعتبر تخزين الوسائل القتالية واجراء التدريبات العسكرية ضد اسرائيل انتهاكا فاضحا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.ما حصل اليوم رسالةٌ إسرائيلية بالنار مفادها أنها ستواصل ضرب حزب الله، بصرف النظر عن الإتفاقات المعقودة.وبعد مقررات مجلس الوزراء التي لقيت أصداءً إيجابية في عين التينة، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعبدا، وعكس ارتياحًا بعد لقاء الرئيس عون بقوله: "ببركات ستنا مريم كل شي منيح".بري وبعد عودته إلى عين التينة إلتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وأفيد أن رئيس المجلس سيلتقي رئيس الحكومة نواف سلام غدا.إلى القدس، عادت عمليات الحافلات الى التنفيذ، فلسطينيان هاجما حافلة مليئة بالاسرائيليين، قتلوا منهم ستة وأصابوا العشرات باصابات راوحت بين متوسطة وصعبة.