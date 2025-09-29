مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025

العالم يضبط ساعته على توقيت لقاء ترامب نتنياهو، ففي ضوء نتائج هذا اللقاء يتحدد مسار الحرب في غزة، فهل سيستطيع ترامب إقناع نتنياهو بخطته؟ وفي حال لم يقتنع، ما هي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الرئيس الأميركي؟



لبنان يضبط ساعته على توقيت مجلس النواب، علمًا أن " المكتوب يُقرا من عنوانه": الإنتخابات النيابية من دون النواب الستة للإغتراب، ومن دون إقتراع المغتربين إلا في لبنان أو في اماكن تسجيلهم، وبين هذين السقفين ستجري الإنتخابات، وما غير ذلك كلام للاستهلاك.



فالرئيس نبيه بري أطلق ارنبًا هو بمثابة كلمة السر، فردا على مداخلات بعض النواب قال الرئيس بري: " كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي".



جلسة اليوم طارت، والأنظار إلى جلسة غد.



وكان وزير الداخلية أكد "التزام الوزارة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، على أساس القانون الساري المفعول، الذي يحدد مهلا دستورية أولها ينتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني كحد نهائي لتسجيل المغتربين".



في ملف آخر، وبعدما اثير موضوع الجيش بالتزامن مع قضية صخرة الروشة، أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية خط أحمر.



وجاء موقفه بعدما استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها.



وميزان العلاقة بين بعبدا وعين التينة يعكسها لقاء الرئيسين عون وبري، فاليوم لقاء وصفه الرئيس بري بأنه "كالعادة ممتاز"، الا أن البداية من اجتماع ترامب نتنياهو والذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة.

