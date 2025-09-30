الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 30-9-2025

2025-09-30 | 12:48
العالمُ يترقب بماذا ستجيبُ حماس رسميًا على خطةِ ترامب، واللبنانيون يترقبون مصيرَ البنود التي اُقرت في مجلس النواب امس بعدما أُفتيَ أنها معلقة لأن جلسةَ اليوم طارت. 
فعلًا اللبنانيون محظوظون.

ماذا عن خطة ترامب؟ وماذا عن ردةِ فعلِ حماس، المعنيَّة الثانية بعد اسرائيل؟ فغداةَ إعلانِ الخطة المؤلفة من 20 بندا، لم يصدر عن حماس أيُ تعليقٍ علني، لكن مسؤولا فلسطينيا مطلعا أكد أن الحركةَ بدأت اليوم  بدراستها، مشيرا إلى أن الأمرَ قد يستغرق "عدة أيام".

إسرائيل تواكبُ المُهلة التي أعطتها حماس لنفسِها بالتهويل، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة اعتبر أنه إذا رفضت حماس خطةَ ترامب فإن إسرائيل "ستُنهي المَهمة" وتُعيدُ الرهائن "إما بالطريقة السهلة أو الصعبة".

التهويلُ جاء ايضًا من الرئيس الأميركي الذي حذر حماس من أن أمامَها "ثلاثة أو أربعة أيام" للرد على الخطة، كما توعدَها بمصير قاتم إذا رفضتها.

ومع التأييد الخارجي الواسع للخطة، كان لافتًا التأييدُ اللبنانيُ لها: 

رئيس الجمهورية جوزاف عون عبّر عن ترحيبه بالخطة، كذلك كان ترحيبٌ من رئيس الحكومة نواف سلام الذي زار اليوم قصر بعبدا بعد ما حصل على هامش قضية الروشة.

أما الحدث اليوم ففي ساحة النجمة، النصابُ خذلَ رئيسَ مجلس النواب، حضر خمسون نائبًا فطارت الجلسة، لكن القصةَ ان تطييرَها جعل نائب رئيس المجلس يعلن ان مقرراتِ جلسة أمس تعتبر معلقة فيما جاءت عليه ردودٌ تؤكد ان مقرراتِ جلسةِ امس أصبحت نافذة. 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

30-9-2025

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025
LBCI السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-09

مقدمة النشرة المسائية ٩-٩-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-27

مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٩-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-25

مقدمة النشرة المسائية 25-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-29

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-27

مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٩-٢٠٢٥

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-26

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025

LBCI
أمن وقضاء
12:03

أمن الدولة: توقيف منتحل صفة رجل دين يستغل تبرعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
أخبار دولية
2025-08-03

الإدارة العسكرية لكييف: روسيا شنّت هجومًا صاروخيًا على العاصمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

التعليق الأول لرولان خوري بعد إطلاقه وإسقاط الجنايات عنه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الفلسيطينيون باقون قي غزة وهذا هو شكل غزة بعد وقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

قبول نتنياهو لخطة ترامب... يقابله معارضة داخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

هل من خطر على الإنتخابات النيابية؟ وكيف يمكن حل مسألة إنتخاب المغتربين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

دخلنا موسم الحرائق والتحديات أكبر من الأفعال!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

انتخابات ٢٠٢٦...بين مصيدة النصاب وتقصير الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

القديس الجديد مالويان بين الشهادة والتمسك بالهوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

وفَيات السرطان في لبنان... أرقام صادمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بداية نهاية فوضى المولدات على يد وزارة الإقتصاد بمؤازرة القوة الضاربة

LBCI
اقتصاد
02:26

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:37

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول

LBCI
أخبار لبنان
02:46

بعد حادثة تسميم مياه في المجيدية - حاصبيا... وزارة الزراعة تتحرك

LBCI
اقتصاد
03:52

جابر يوقّع مرسوم منح مالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي الشهداء عن شهري أيلول وتشرين الأول 2025

LBCI
أخبار لبنان
08:35

بيان مشترك لوزارتي الداخلية والخارجية: 2 تشرين الأول تاريخ البدء بتسجيل اللبنانيين غير المقيمين للمشاركة في الإنتخابات النيابية

LBCI
خبر عاجل
02:02

خطة ترامب للسلام في غزة كما نشرها البيت الأبيض

LBCI
موضة وجمال
06:59

أمل كلوني تخطف الأنظار بفستانها القصير أثناء انضمامها إلى جورج كلوني بالعرض الأول لفيلمه Jay Kelly (صور)

LBCI
أخبار دولية
01:54

بعد توقفها عن شراء الأسلحة من إسرائيل... كولومبيا تصمّم بندقية هجومية خاصة بها (صور)

