مقدّمة النشرة المسائيّة 01-10-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-01 | 12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 01-10-2025

ينتظر العالم رد حماس على خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة, و هو متوقع في غضون يومين او ثلاثة .
ما تريده حماس, ضماناتٍ دولية للانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع واخرى لعدم خرق وقف النار. والحركة بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية مقسومة الى اثنين:
قسم يريد وقف الحرب فورا, على ان يتولى الوسطاء ضمان تنفيذ تل ابيب الخطة, وقسم متحفظ لا سيما على بندي نزع السلاح وابعاد عناصر الحركة الى الخارج.
مهما كان ردُ حماس, فتداعياتُه ستنعكس على لبنان, اما بمزيد من التوتر, واما بسؤالٍ عن سلاح الحركة في المخيمات . 
وكما لبنان امام هذا الاستحقاق, هو ايضا امام استحقاق تقديم الجيش للحكومة تقريره الشهري الاول حول خطة حصر السلاح في الخامس من تشرين الاول  .
لا تاريخَ نهائيا بعد لعرض الخطة.  فهل تُعرض في السادس من الشهر او تُؤجل نحو عشرة ايام كما يحكى؟
التاريخ لا يوازي بالاهمية, محتوى التقرير وردات الفعل عليه.
وهنا علمت الـLBCI ان العمل يُكثف لاصدار تقرير مفند بالارقام والامكانيات العسكرية وحتى بالمهام المنفذة جنوب الليطاني .
اما في الارتدادات, فالعينُ على ما ستقوله دولُ الخماسية عنه, وهي لم تعلق بعد على ما حصل في الروشة, علما ان مصادر ديبلوماسية متابعة, اعتبرت ان كل ما حدث كان سيئا للدولة, ومَنح الحزبَ جرعةَ استعادة قوة كان يحتاجها.
فاذا صدر التقرير ولم يكن على المستوى المتوقع, هل يُمنح رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ضوءا اخضر للتحرك تجاه لبنان كالذي مُنح له تجاه غزة, ليبقى عليه هو اختيار التوقيت ؟
انها استحقاقات بالجملة اضف اليها استحقاق الانتخابات النيابية, واستحقاق ملف الموقوفين السوريين في لبنان.
وهنا علمت الـLBCI ان وزير العدل طالب اليوم الوفد السوري بالاستحصال على معلومات عن الاغتيالات التي نُفذت في لبنان ايام النظام السابق, اضافة الى معلومات حول الفارين اللبنانيين من العدالة وقد لجأوا سابقا الى سوريا .

أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائيّة

01-10-2025

مقدمة النشرة المسائية 30-9-2025
السابق

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-01

مقدّمة النشرة المسائيّة 01-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-10

مقدّمة النشرة المسائيّة 10-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-08-10

مقدمة النشرة المسائية 10-8-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-07-10

مقدمة النشرة المسائية 10-7-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-30

مقدمة النشرة المسائية 30-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-29

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-28

مقدمة النشرة المسائية 28-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-27

مقدمة النشرة المسائية ٢٧-٩-٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-06

الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-05

إليكم أسماء الـSharks المشاركين في برنامج Shark Tank لبنان… نخبة من أبرز وأهم المستثمرين

LBCI
خبر عاجل
2025-09-30

الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا

LBCI
أخبار دولية
14:10

البيت الأبيض: مناقشات حساسة تجري بشأن خطة غزة

LBCI
أخبار دولية
13:58

وزير خارجية قطر: تحديات خطة ترامب لغزة ما زالت غير واضحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

السباق الرابع للسرعة للعام ٢٠٢٥ بمشاركة اكثر من ١٠٠ سيارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الألواح الشمسية في لبنان: لا رسوم… بل آلية تنظيمية جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بين عاليه وشتورا… نموذج ناجح للنظافة يفضح تقصير باقي البلديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تستطيع البلديات فرض زيادات عشوائية على الرسوم إلا في حالة استثنائية واحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

رولان خوري يداوم في الكازينو بعد طول انقطاع ومصير صلاحياته يتكشّف الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

كيف غيّرت الحروب وجه تجارة المخدرات العالمية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مرحلة جديدة في العلاقات بين لبنان والإمارات مع إعادة فتح السفارة وتعيين سفير جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

اجتماع لبناني ـ سوري في بيروت يبحث المفقودين وترسيم الحدود ووقف التهريب

LBCI
أمن وقضاء
07:43

النائب العام التمييزي يسطّر بلاغي بحث وتحرّ بحق مسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة بعد رفضهما المثول للتحقيق

LBCI
أمن وقضاء
11:41

سرقت مبلغًا ماليًّا ومجوهرات من منزل مخدوميها بتحريض من شريكها.. وفصيلة جونية تُلقي القبض عليهما

LBCI
أخبار لبنان
05:32

سلام: نؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها وضمان حق جميع اللبنانيين المقيمين وغير المقيمين في الاقتراع ضمن دوائرهم

LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 1-10-2025

LBCI
موضة وجمال
09:56

سارة-لينا بو جودة تستعد لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال الكون 2025... هذا ما كشفته عن تحضيراتها للـLBCI (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
04:33

انفجار صاروخ من مخلفات الحرب السابقة قرب مدرسة جوسية على الحدود اللبنانية السورية من الجهة السورية بين مدرسة جوسيه وكنيسة البلدة وسقوط قتيل وجريحان من الامن العام السوري

LBCI
خبر عاجل
11:12

طوارئ الصحة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة كفرا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة 5 أشخاص بجروح

LBCI
حال الطقس
02:49

طقس متقلب مع احتمال لامطار محلية...

