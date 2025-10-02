الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-02 | 12:49
مقدمة النشرة المسائية 2-10-2025

ألغام الدستور والقوانين والأنظمة الداخلية أكثر من أن تحصى، وفي كل مرة ينفجر لغم يتعطل شيء في البلد.

هذا الأسبوع انفجر لغم القوانين التي أقرت في مجلس النواب وهل هي نافذة أو غير نافذة؟ بالنسبة إلى رئيس المجلس القوانين غير نافذه لأن هيئة المكتب لم توقع على المحضر، صحيح أن الأكثرية ليست في يد الرئيس بري ، فاستعاض عنها بألأكثرية في الهيئة، ومَن يستطيع أن يجاري الرئيس بري في أرانبه؟ 

لكن سباق الارانب يضع اقتراع المغتربين على كف عفريت، كما من شأنه ان يطيح الإنتخابات برمتها. 

سقوف المواقف عالية، والتشنج سيد الموقف، فمَن سيستطيع أن يُنزِل أصحاب المواقف العالية عن الشجرة؟

لا يبدو أن الأمر سهل، فالرئيس نبيه بري في حديث إلى صحيفة النهار أكد تمسكه  بقانون الانتخاب الحالي، وقال: "لا يتقدم عليه إلا الإنجيل والقرآن".

في انتظار الجواب، يشهد الاسبوع المقبل جلسة لمجلس الوزراء، ويفترض ان تطلع على التقرير الشهري لقيادة الجيش عن خطة حصر السلاح إقليميًا ودوليًا ، اين أصبح موقف حماس من خطة ترامب لغزة؟ 

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أعلنت اليوم أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة "حماس" على خطتها بشأن غزة وتتوقع ذلك، وإن الرئيس دونالد ترامب سيضع خطا أحمر لأي رد من الحركة.

وأضافت ليفيت في مقابلة مع فوكس نيوز ردا على سؤال عن احتمال انسحاب حماس من الخطة "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".

ما يطرح السؤال: ماذا يمكن أن تكون عليه ردة الفعل الاميركية في حال لم تواف حماس؟ وهل الخط الأحمر الذي تتحدث عنه المتحدثة باسم البيت الأبيض هو وجه من أوجه التحذير الأميركي للحركة؟ 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

2-10-2025

