مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025

تسريع أو تفعيل أو تنشيط لعمل "الميكانيزم"، يتمثَّل في إجتماعات أسبوعية، والإجتماع الأول سيكون الأربعاء المقبل، وربما تحضره الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي ستكون في المنطقة وتستهل زيارتها بزيارة تل أبيب.



بالتوازي، إسرائيل تصعِّد سواء في غزة أو في إتجاه لبنان.



اليوم شنّ الطيران الاسرائيلي سلسة غارات على جرود السلسلة الشرقية في محلة الشعرا والغربية، كما طالت الغارات جرود شمسطار ومنطقتي السلوقي وجنتا.



في هذه الأثناء، تروج إسرائيل لمعلومات تحدثت عن تحرك لعناصر قوة الرضوان على الحدود معها، وترد بتهديد "حزب الله" مباشرة.



مسؤول أمني إسرائيلي إعتبر أن إنتهاء الحرب في غزة، رغم الخلافات حولها، جعل الوضع في لبنان يزداد تعقيداً، خصوصا أن لدى تل أبيب قناعة بأن "حزب الله" لن ينزع سلاحه، وسيواصل تعزيز قدراته، على رغم رسائل واضحة أُبلغت الى الدولة اللبنانية من واشنطن ومن تل أبيب، تؤكد أن إسرائيل لن تحتمل الصمت طويلا.



محلياً، مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، ويعدل ولاية حاكم مصرف لبنان لجهة السماح له بالتجديد لمرة واحدة فقط.