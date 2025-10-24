مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025

عدا حديث الإنتخابات وحدث الضربات، لا شيء في البلد يستحق أن ينال صفة خبر، لأن الباقي "يوميات متفرقة" يُطلَق عليها صفة خبر بسبب "الفجوات السياسية" في البلد.



اليوم ضربة في الجنوب، الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف "مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله" عباس حسن كركي.



وقال الجيش الإسرائيلي إن كركي "قاد في الأشهر الأخيرة جهود إعادة إعمار قدرات حزب الله القتالية، وساهم في إعادة إنشاء بنى تحتية جنوب نهر الليطاني، كان قد تم تدميرها خلال الحرب.



في الداخل، السجال الإنتخابي على أشده بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقوى المعارِضة لانتخاب النواب الستة في الأغتراب، والضاغطة في اتجاه السماح للمغتربين ان يصوتوا للنواب الـ 128 في أماكن وجودهم.



الضغط كبير, لكن ما هو واضح إلى الآن أن الرئيس بري على موقفه.



يبقى عنصر ثالث يتعلق بالإنتخابات من دون ان يحظى بقبول أحد، حتى ولو ضمنًا، وهو احتمال تأجيل الإنتخابات الذي لا يحتاج سوى إلى " أسباب موجبة" وهذه الاسباب تُستَحضر "غب الطلب" ولا تحتاج سوى إلى قرار لتسلك آليتها القانونية، وهناك سوابق في الماضي القريب.





