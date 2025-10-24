الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-24 | 13:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
2
min
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
عدا حديث الإنتخابات وحدث الضربات، لا شيء في البلد يستحق أن ينال صفة خبر، لأن الباقي "يوميات متفرقة" يُطلَق عليها صفة خبر بسبب "الفجوات السياسية" في البلد.
اليوم ضربة في الجنوب، الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف "مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله" عباس حسن كركي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن كركي "قاد في الأشهر الأخيرة جهود إعادة إعمار قدرات حزب الله القتالية، وساهم في إعادة إنشاء بنى تحتية جنوب نهر الليطاني، كان قد تم تدميرها خلال الحرب.
في الداخل، السجال الإنتخابي على أشده بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقوى المعارِضة لانتخاب النواب الستة في الأغتراب، والضاغطة في اتجاه السماح للمغتربين ان يصوتوا للنواب الـ 128 في أماكن وجودهم.
الضغط كبير, لكن ما هو واضح إلى الآن أن الرئيس بري على موقفه.
يبقى عنصر ثالث يتعلق بالإنتخابات من دون ان يحظى بقبول أحد، حتى ولو ضمنًا، وهو احتمال تأجيل الإنتخابات الذي لا يحتاج سوى إلى " أسباب موجبة" وهذه الاسباب تُستَحضر "غب الطلب" ولا تحتاج سوى إلى قرار لتسلك آليتها القانونية، وهناك سوابق في الماضي القريب.
آخر الأخبار
مقدمة نشرة الاخبار
النشرة
المسائية
24-10-2025
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-10
مقدمة النشرة المسائية 10-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-24
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-24
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025
أخبار لبنان
2025-10-22
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-23
مقدمة النشرة المسائية 23-10-2025
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025
أخبار لبنان
2025-10-22
مقدّمة النشرة المسائيّة 22-10-2025
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-21
مقدمة النشرة المسائية
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-20
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-20
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-03
أذهل رجال الشرطة بكيفية هروبه... حادثة مضحكة بطلها ابن الـ5 سنوات! (فيديو)
منوعات
2025-09-03
أذهل رجال الشرطة بكيفية هروبه... حادثة مضحكة بطلها ابن الـ5 سنوات! (فيديو)
0
آخر الأخبار
14:27
مخزومي لـ "جدل": لا أحد يفرض شروطاً لكن أمامنا خياران فقط: إمّا تنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من اجل الاصلاحات
آخر الأخبار
14:27
مخزومي لـ "جدل": لا أحد يفرض شروطاً لكن أمامنا خياران فقط: إمّا تنفيذ الإصلاحات المطلوبة أو اللجوء إلى صندوق النقد الدولي من اجل الاصلاحات
0
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
أمن وقضاء
2025-10-23
توقيف نيجيري حاول تهريب المخدّرات داخل أحشائه..
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
أخبار لبنان
13:49
جدل حول قانون الانتخاب بين برّي والكتائب والقوات: تبادل اتهامات بالعزل الطائفي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
التأمين بكبسة زر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقاربٌ تاريخي بين الكنيستين الكاثوليكية والانغليكانية بعد خمسة قرونٍ من الانشقاق والتباعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
كتلة نيابية سنية على النار فماذا لو قرر الحزب المواجهة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
لبنان وصندوق النقد... الوعود كثيرة الخطوات قليلة والنتائج صفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
خشية أميركية من تصعيد إسرائيلي ينسف وقف النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
تقارير نشرة الاخبار
13:17
توقيف مدير كلية الحقوق وامين السر وطالب لبناني رهن التحقيق في قضية تلاعب وتزوير علامات مسابقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:13
مقدمة النشرة المسائية 24-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
أخبار لبنان
07:29
ادرعي يعلن اكتمال تمرين الفرقة 91 على الحدود اللبنانية: أوسع تمرين منذ بداية الحرب
3
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
خبر عاجل
07:08
معلومات للـLBCI: توقيف مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية - الفرع الأول التابع للجامعة اللبنانية وأمين السر وطالب لبناني "رهن التحقيق" في قضية تزوير علامات طلاب
4
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
أمن وقضاء
07:02
أمن الدولة يكشف عمليات تزوير وتلاعب بالعلامات في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية
5
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
أمن وقضاء
15:56
توقيف المشتبه بها في قتل مواطنتها الاثيوبية في منزلها في البسطة
6
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
خبر عاجل
06:33
تذكير بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة منتصف ليل 25 - 26 الحالي
7
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
أخبار لبنان
00:52
سامي الجميّل يرد على بري: من يحاول عزل الطائفة عن بقيّة اللبنانيين هو من يرفض منطق الدولة والمساواة
8
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
02:55
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More