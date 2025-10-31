مقدمّة النشرة المسائيّة 31-10-2025

باتت كل الأمور واضحة، والتشخيصُ واضح، أما المعالجات فتنتظر.

الدولة ُ اللبنانية بلسان رئيس الجمهورية، تقول إن الجيش اللبناني سيتصدى لأي توغل ٍ إسرائيلي.

إسرائيل لا ترُد، بل تواصل ضرباتِها على أهداف تقول إنها لحزب الله، أو مسؤولين في حزب الله.

الجيش اللبناني يواصل مهامه في الكشف عن مخازن ِالأسلحة التابعة لحزب الله، وإسرائيل تقول إنها تراقب المهامَ التي يقوم بها الجيش.

إذًا ، في الملف المتعلق بالجنوب وبنزع سلاح حزب الله، الامور متوقفة ٌعند هذا المربع.

في ملف الأنتخابات النيابية، كرة ُالنار قُذِفت من طاولة مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزراية، وتستقر مبدئيًا، على طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقبلة.

ملفات ٌ تسير بوتيرة تصاعدية، بالتزامن مع ملفات ٍ قضائية آخذة ٍ في التصاعد والتوسع : من ملف التزوير في مسابقات كلية الحقوق الفرع الأول في الجامعة اللبنانية إلى ملف الإختلاس في بلدية بيروت. ملفات ُ الفساد متراكمة، فهل تشكِّل حافزًا للأجهزة المعنية لتشريع ما تمت المباشرة به وللبدء بالملفات التي لم تُفتَح بعد؟