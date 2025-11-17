مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

حزب الله يُطلِق ثلاث صليات: ماليةٍ وانتخابية وحكومية، في ما يمكن اعتباره تهديدًا ثلاثيّ الأبعاد.



في الصلية المالية، دعا حاكمَ مصرف لبنان إلى وقف الإجراءات المتخذة في حق القرض الحسن.



في الصلية الأنتخابية، دعا إلى تطبيق قانون الإنتخابات مثلما هو، معتبرًا أن الأصوات في الخارج قد تستخدم لخدمة أجندات الداخل.



وفي الصلية الحكومية رأى قاسم أن الحكومة وقعت في خطأ حين اتّبعت نهج التنازلات.



قاسم أيد موقف رئيس الجمهورية في حديثه عن "بخ السموم" متحدثًا عن وجود كلام كاذب ومحاولات لإثارة الفتنة، ودفع ِ لبنان نحو الوصاية الأميركية داخليًا وخارجيًا...



يُصعِّد حزب الله بالتزامن مع تطورين: الأول وجود وفدٍ سعودي رفيع في بيروت، وتحريكُ مسار الصادرات اللبنانية إلى المملكة.



والثاني، تقديم السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى أوراق اعتماده.



هذه التطورات تزامنت مع استعدادٍ وتصعيد إسرائيليَيْن، سواء عبر استعدادات الجيش الاسرائيلي لمواجهة محتملة مع حزب الله، أو عبر بناء الجدار داخل الأراضي اللبنانية.



دوليًا، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن غدًا.



وكالة الصحافة الفرنسية كتبت : " يقدِّم الأمير محمد بن سلمان نفسه الآن على أنه وسيط للسلام، وذلك بإصلاح العلاقات بإيران والدفع نحو وقف إطلاق النار في غزة، والترحيب بعودة سوريا إلى الصف العربي، وهو تحوُّل مذهل.