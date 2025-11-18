مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

إذا كان قائد الجيش ينفِّذ قرارات السلطة السياسية، التي هي مجلس الوزراء، فإن قرار واشنطن إلغاء زيارته إليها، هو رسالة إلى السلطة السياسية.



القرار ليس مفاجئًا لأنَّ تصريحات وتلميحات سبقته، سواءَ من العاصمة الأميركية أم من الموفدِين الأميركيين الذين زاروا لبنان، فُرادى، كمورغان أورتيغاس وطوم براك، أو كوفود، كمثل الوفد الفضفاص الذي زار لبنان أخيرا والذي تسابق أعضاؤه في رفع السقوف السياسية حيال لبنان.



واضح ما تريده واشنطن: نزع سلاح حزب الله، تجفيفُ منابع تمويله، وقفُ أقتصاد الكاش. الإصلاحات المالية والمصرفية، معالجة الفجوة المالية، الإصلاح القضائي، الإصلاح الإداري، عمليا كلُّ ما ورد في البيان الوزراي الذي ترى فيه واشنطن أنه مازال حبرا على ورق.



في النقيض من ذلك، حزب الله لا يكتفي بالتمسك بسلاحه بل يعتبر أنه أعاد ترميم نفسه، يستحيلُ عليه وقفُ اقتصاد الكاش لأن لا سبيل له في التعاملات إلا

"الكاش"، أما تجفيفُ المنابع فلا يبدو أنها فعَّالة.



بين ما تريده واشنطن وما لا تستطيع بيروت تنفيذَه، كان القرار: إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن.



الإلغاء، وفق معلومات الـLBCI جاء من الجانب اللبناني، فبعدما تبلغَ العماد رودولف هيكل منتصَف ليل أمس أن موعدَه مع قائد الجيوش الأميركي قد ألغي، اتخذ قرارَه بإلغاء الزيارة.



بكل المقاييس، الخطوة موجِعة في السياسة وفي العسكر، الجيشُ يحتاج إلى مساعدات عسكرية، وسلاحُه أميركي، والمئتان والستون مليون دولار التي خُصّصت للجيش، ماذا سيكون ُمصيرها؟ فمن جُملة أهداف زيارة العماد هيكل لواشنطن البحثُ بالتفصيل في احتياجات الجيش، فهذا البند لن يعود له وجود، فكيف سيتم تمويل الجيش لوجستيًا؟



الجواب، حتما، لن يكون من قائد الجيش، بل من السلطة السياسية، والسؤال الموجَّه إليها: إذا كانت واشنطن تعبِّرُ عن سَخطها من هذه السياسة، فما هو الرد اللبناني على هذا النهج غير المسبوق، فلا يَذكرُ التاريخ المعاصر أن ألغيت زيارة لقائد الجيش اللبناني لواشنطن، أو أن ألغى قائد الجيش زيارته للعاصمة الاميركية، وما حدث اليوم هو نهج أميركي لا سابقة له على هذا المستوى.



مصادر أميركية قالت للـLBCI انها تأمل باعادة تحديد موعد زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة واعادة الأمور الى مسارها، فقط في حال تنفيذ كلّ ما سبق من الاصلاحات.