مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-18 | 12:57
مشاهدات عالية
مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

إذا كان قائد الجيش ينفِّذ قرارات السلطة السياسية، التي هي مجلس الوزراء، فإن قرار واشنطن إلغاء زيارته إليها، هو رسالة إلى السلطة السياسية.

القرار ليس مفاجئًا لأنَّ تصريحات وتلميحات سبقته، سواءَ من العاصمة الأميركية أم من الموفدِين الأميركيين الذين زاروا لبنان، فُرادى، كمورغان أورتيغاس وطوم براك، أو كوفود، كمثل الوفد الفضفاص الذي زار لبنان أخيرا والذي تسابق أعضاؤه في رفع السقوف السياسية حيال لبنان.

واضح ما تريده واشنطن: نزع سلاح حزب الله، تجفيفُ منابع تمويله، وقفُ أقتصاد الكاش. الإصلاحات المالية والمصرفية، معالجة الفجوة المالية، الإصلاح القضائي، الإصلاح الإداري، عمليا كلُّ ما ورد في البيان الوزراي الذي ترى فيه واشنطن أنه مازال حبرا على ورق.  

في النقيض من ذلك، حزب الله لا يكتفي بالتمسك بسلاحه بل يعتبر أنه أعاد ترميم نفسه، يستحيلُ عليه وقفُ اقتصاد الكاش لأن لا سبيل له في التعاملات إلا 
"الكاش"، أما تجفيفُ المنابع فلا يبدو أنها فعَّالة. 

بين ما تريده واشنطن وما لا تستطيع بيروت تنفيذَه، كان القرار: إلغاء زيارة قائد الجيش لواشنطن. 

الإلغاء، وفق معلومات الـLBCI جاء من الجانب اللبناني، فبعدما تبلغَ العماد رودولف هيكل منتصَف ليل أمس أن موعدَه مع قائد الجيوش الأميركي قد ألغي، اتخذ قرارَه بإلغاء الزيارة.

بكل المقاييس، الخطوة موجِعة في السياسة وفي العسكر، الجيشُ يحتاج إلى مساعدات عسكرية، وسلاحُه أميركي، والمئتان والستون مليون دولار التي خُصّصت للجيش، ماذا سيكون ُمصيرها؟ فمن جُملة أهداف زيارة العماد هيكل لواشنطن البحثُ بالتفصيل في احتياجات الجيش، فهذا البند لن يعود له وجود، فكيف سيتم تمويل الجيش لوجستيًا؟ 

الجواب، حتما، لن يكون من قائد الجيش، بل من السلطة السياسية، والسؤال الموجَّه إليها: إذا كانت واشنطن تعبِّرُ عن سَخطها من هذه السياسة، فما هو الرد اللبناني على هذا النهج غير المسبوق، فلا يَذكرُ التاريخ المعاصر أن ألغيت زيارة لقائد الجيش اللبناني لواشنطن، أو أن ألغى قائد الجيش زيارته للعاصمة الاميركية، وما حدث اليوم هو نهج أميركي لا سابقة له على هذا المستوى.  

مصادر أميركية  قالت للـLBCI انها تأمل باعادة تحديد موعد زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة واعادة الأمور الى مسارها، فقط في حال تنفيذ كلّ ما سبق من الاصلاحات. 

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-11

مقدمة النشرة المسائية 11-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-10-18

مقدمة النشرة المسائية 18-10-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-18

مقدمة النشرة المسائية 18-9-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-17

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-17

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-16

مقدمة النشرة المسائية 16-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-15

مقدمة النشرة المسائية 15-11-2025

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-14

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

LBCI
موضة وجمال
2025-11-14

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-14

يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة

LBCI
أخبار لبنان
10:11

جلسة حكومية الخميس

LBCI
منوعات
10:14

قرش يبتلع كاميرا غواص... والمشاهد التي التقطتها من داخل فمه مذهلة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في تايلند تميز وتفوق للجمال اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

فضيحة جديدة في كواليس ملكة جمال الكون...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

من الرياض مباشرة... مبادرة انسجام عالميّ ونافذة تُفتح على ملامح التقارب الإنسانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

بيروت 1 يطلق مسار التحوّل الاقتصادي... من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

تريدون مستثمرين في لبنان؟ إليكم السبيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

ترحيب نتنياهو بقرار مجلس الأمن يشعل جدلاً واسعاً في إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

زيارة تاريخية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

إلغاء مباحثات قائد الجيش في واشنطن... بداية توتر العلاقات الرسمية بين لبنان والولايات المتحدة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:57

مقدمة النشرة المسائية 18-11-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:00

نواف سلام إستقبل هنيبعل القذافي: توقيفه المتمادي يستوجب حتماً اجراء مراجعة جدية في سبيل صون حقوق الأفراد

LBCI
أخبار لبنان
02:05

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
00:16

اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات

LBCI
أمن وقضاء
10:33

يسرقون حسابات "واتساب"... ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية يوقف متورطَين

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش: استشهاد عسكريَّين وإصابة ثلاثة بجروح نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة الشراونة - بعلبك

LBCI
خبر عاجل
05:19

جائزة اللوتو الكبرى لسحب الخميس المقبل وصلت إلى نحو مليوني دولار... وتسليمها "كاش" للفائز!

LBCI
أخبار لبنان
04:18

الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
15:01

الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان

