مقدمة النشرة المسائية 24-11-2025

اغتيال هيثم طابطبائي، مع أربعة مسؤولين عسكريين من حزب الله، حرَّك جملة من المعطيات كانت راكدة:



المعطى الأول أن إسرائيل جادة في "أجندتها" انطلاقًا من قراءتها اتفاق وقف إطلاق النار، وهي تواصل تنفيذ هذه الأجندة.



المعطى الثاني أن حزب الله مستمر في "أجندته" إعادةَ الترميم، بدليل أن هيثم طبطبائي تولى مسؤولية عسكرية خلفًا لابراهيم عقيل الذي تولى المسؤولية خلفًا لفؤاد شكر.



استمرار النهج العسكري تحدث عنه اليوم رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ علي دعموش، في تشييع طبطبائي، فقال إن دوره كان بارزًا في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، من خلال التخطيط والبناء ورسم استراتيجيات المواجهة".



المعطى الثالث أن عدم رد الحزب، على الرغم من الضربة الموجِعة، وهي الأقسى منذ وقف إطلاق النار في السابع والعشرين من تشرين الثاني من العام الفائت، يعني، إما أن إيران تتريث، واما أن الحزب يعرف أن إسرائيل تنتظر رده لتضاعف ضرباتها، فيكون الرد فخًا له.



المعطى الرابع أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستخدم أي " فيتو ديبلوماسي" ضد إسرائيل، التي يبدو أنها تحوذ ضوءًا أخضر من واشنطن.



في ظل هذه المعطيات، تبدو الأمور مفتوحة على كل الإحتمالات، والشيء الذي يخالف هذه المعطيات بروز مؤشرات إلى إمكان تبلور مسار التفاوض، وما دون ذلك ستبقى الأمور على الوتيرة ذاتها من الغموض.