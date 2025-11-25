مقدمة النشرة المسائية 25-11-2025

مقدمة نشرة الليلة مستوحاة من مقدمات نشرات منذ سنة أو منذ عشر سنوات أو ربما منذ عشرين سنة أو ربما أكثر ...كتبنا ومازلنا نكتب "البداية من غرق الطرقات بالمياه بسبب كمية الأمطار".ربما علينا أن نطلب من الطقس أن يخفف كمية الأمطار، أو نطلب منه أن يُنزلَ المطر ليس في ساعات الذروة بل منتصف الليل حين يكون معظم الناس نِيامى، لكن ان تسقطَ الأمطار حين يكون الموظفون والعمال والطلاب ذاهبين إلى مكاتبهم وأشغالهم ومدارسهم وجامعاتهم، فهذا ليس من باب اللياقة على الإطلاق.نعرف أن ما نكتبه يشبه "دق المي مي"، ستستمر الأمطار وستغرق الطرق و"الشكوى لغير الله مذلَّة".في الموازاة، لبنان غارق بالحدث الروحاني والوطني، زيارة البابا لاون الرابع عشر، والتحضيرات تسابق الوقت خصوصًا أن المهلة المتبقية لوصول البابا هي خمسة ايام.ولبنان غارق في تداعيات اغتيال هيثم طبطبائي والمسؤولين العسكريين الأربعة معه، والأسئلة تواكب هذه التداعيات، وابرزها: هل سيرد حزب الله؟في هذا السياق، يتحدث الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة المقبل، في أسبوع طبطبائي، وهي الإطلالة الأولى له بعد عملية الإغتيال، فهل يعطي الجواب عما سيفعله الحزب؟