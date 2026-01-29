الأخبار
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

مقدمة نشرة الاخبار
2026-01-29 | 13:40
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026
مقدمة النشرة المسائية 29-1-2026

عند السادسة والدقيقة الثالثة عشرة طلب الرئيس نبيه بري وقف البث المباشر بعدما انفجر الخلاف على قضية المطالبة بزيادة أربعة رواتب للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، وجاء هذا القرار بعدما استشعر رئيس المجلس أن البث المباشر ضاعف من مزايدة بعض النواب، لدواعٍ إنتخابية، ما دفع بوزير المال ياسين جابر الذي كان يتولى الرد باسم الحكومة، للقول: "لا استطيع أن أتعهد بشيء غير مدروس"، ليتابع: "صندوق النقد الدولي جايي بـ 9 شباط، فماذا نقول له؟" 

هذا هو جوهر قضية الموازنة، وزير المال يحمل كلمة السر، وهي أن أرقام الموازنة يجب ألا تتخطى سقفًا معينًا، ويبدو أن هذا الشرط يضعه صندوق النقد الدولي، الذي عمليًا يمثل الدول المانحة التي تتفاوض مع لبنان.  

بعد ذلك طلب الرئيس بري وقف البث المباشر، ولاحقًا انفجر المتجمهرون من العسكريين المتقاعدين ووصلوا إلى مداخل مجلس النواب وسط هرج ومرج وانفعال شديد.

بعد ذلك دخل وفد من المتقاعدين المجلس للتفاوض، وبدا أن كل شيء يتوقف على نتيجة هذا التفاوض.

كيف تسارعت التطورات في ساحة النجمة؟ 
 

مقدمة نشرة الاخبار

النشرة

المسائية

29-1-2026

مقدمة النشرة المسائية 28-1-2026
LBCI السابق

